Cimera entre la CIA, el Mossad i Qatar per aconseguir una treva a Gaza

Els directors dels principals serveis d'Intel·ligència dels Estats Units i d'Israel i el Govern de Qatar s'han citat aquest dimarts a Egipte. Aquesta cimera es produeix examinar una possible treva a la Franja de Gaza, segons han informat les autoritats egípcies.

Per part nord-americana hi participa el cap de la CIA, William Burns. Així mateix, pel costat israelià hi ha acudit el cap del Mossad, David Barnea. Hi són presents, a més, el primer ministre qatarià, Mohammad bin Abdulrahman al-Thani, i el cap de la Intel·ligència d'Egipte, Abbas Kamel.

La reunió arriba entre amenaces del Govern d'Israel de llançar una ofensiva a gran escala sobre la localitat gazatina de Rafah, un reducte del sud de la Franja de Gaza. Es tracta d'un camp de refugiats a prop de la frontera amb Egipte, on s'amunteguen més d'un milió de palestins.

A principis de desembre es va trencar l'únic alto el foc que van acordar Israel i Hamàs des de l'inici de l'actual escalada, després d'una setmana.

En aquest temps, les parts van acordar l'intercanvi d'ostatges i presos, així com un accés més gran de l'ajuda humanitària a l'enclavament palestí.