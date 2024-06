Cimera del G7: Quins temes debatran les grans potències mundials?

per Redacció CatalunyaPress

La cimera de tres dies es durà a terme de dijous a dissabte en un resort de luxe, el Borgo Egnazia, a la regió de Puglia, al sud d'Itàlia, i inclourà líders de la Unió Europea i dels estats membres del G -7: Estats Units, Canadà, Alemanya, França, Regne Unit, Itàlia i Japó.

És probable que les guerres demolidores a Ucraïna i Gaza dominin l'agenda de la cimera anual del Grup dels Set a Itàlia, segons publica The Washington Post .

Itàlia, com a país amfitrió, ha convidat altres convidats notables a la cimera, entre ells el Papa Francesc, el Secretari General de l'ONU, António Guterres, el President d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, i el Rei Abdullah II de Jordània.

El fòrum es reuneix després de les eleccions al Parlament de la Unió Europea, on els partits d'extrema dreta, inclòs el de la Primera Ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, van registrar avenços significatius.

Acord de seguretat per a Ucraïna

Els Estats Units signaran un acord de seguretat bilateral de 10 anys amb Ucraïna, comprometent-se a seguir proporcionant assistència militar a Kíev, va dir l'assessor de seguretat nacional Jake Sullivan. Està previst que el president Biden es reuneixi amb Zelensky aquest dijous i els líders celebraran una conferència de premsa conjunta després de signar l'acord.

"Volem demostrar que els Estats Units recolzen el poble d'Ucraïna, que estem amb ells i que continuarem ajudant a abordar les seves necessitats de seguretat no només demà sinó en el futur", va dir Sullivan als periodistes a l'Air Force One. L'acord, va afegir Sullivan, pretén enviar un missatge a Rússia que no pot sobreviure a la coalició en suport a Ucraïna.

L'acord no inclou el desplegament de tropes nord-americanes a Ucraïna, va dir un funcionari de l'administració que va parlar sota condició d'anonimat per discutir detalls sensibles de l'acord abans que es facin públics. Tampoc no esmenta una suma en dòlars de suport.

Daltra banda, una altra prioritat dels líders del G-7 serà unir-se per trobar formes dutilitzar els guanys dels actius russos congelats per a un préstec de 50 mil milions de dòlars a Ucraïna.

Abans de la reunió del G-7, el Departament del Tresor va anunciar una nova ronda de sancions radicals contra Rússia, incloent-hi diverses sancions per als bancs estrangers que tracten amb bancs o individus russos.

Esforços d'alto el foc a l'Orient Mitjà

La segona reunió del fòrum programada per dijous discutirà els esforços d'alto el foc a l'Orient Mitjà. Aquest mes, els líders del G-7 van donar suport al pla de tres fases esbossat per Biden per posar fi a la guerra a Gaza.

Dimarts, Hamàs va respondre a la proposta, suggerint canvis que inclouen la necessitat de garanties sobre un fi permanent de la guerra, segons un funcionari amb coneixement de les converses que va parlar sota condició d'anonimat. "Alguns dels canvis són viables, altres no", va dir el secretari d'Estat Antony Blinken en declaracions dimecres a Doha, Qatar, juntament amb el primer ministre qatarià, Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani.

Sullivan va dir als periodistes que els Estats Units treballaran amb els egipcis i els qatarians per tancar les bretxes restants, i va afegir que era hora que comencés un alto el foc.

Riscos de la intel·ligència artificial

Els riscos i els desafiaments que planteja la intel·ligència artificial seran un altre focus d'atenció per als líders del G-7, que l'any passat van demanar estàndards internacionals per al desenvolupament de la IA, destinats a reduir danys potencials com la desinformació, les violacions dels drets civils i la privadesa, o l'ús poc ètic de les dades. .

Divendres, el Papa Francesc parlarà durant una sessió sobre intel·ligència artificial, convertint-se en el primer pontífex a participar al G-7.

En un discurs de l'1 de gener, va dir que l'expansió d'aquesta tecnologia hauria de buscar servir el potencial humà: “La intel·ligència artificial serà cada cop més important. Els reptes que planteja són tècnics, però també antropològics, educatius, socials i polítics”.

Meloni va convidar el Papa a contribuir “a definir un marc regulador, ètic i cultural per a la intel·ligència artificial” mentre posa a prova les capacitats de la comunitat internacional, va dir en un comunicat a l'abril anunciant la seva participació.

Migració global

Per a Meloni, el fòrum proporcionarà una plataforma per elevar els objectius del seu govern d'adoptar mesures dures contra la migració il·legal. S'espera que destaqui la inversió a l'Àfrica com una manera de crear oportunitats econòmiques a nivell local per dissuadir la gent d'emprendre viatges arriscats a costes europees.

“Junts assentarem les bases per construir una relació nova i mútuament beneficiosa entre iguals amb les nacions en desenvolupament i les economies emergents, i en particular amb el continent africà”, va dir a l'abril, posant èmfasi en la lluita contra les xarxes de tràfic de persones .

La sessió d'Àfrica començarà el G-7 i abordarà el canvi climàtic i el desenvolupament.

És probable que també siguin temes de discussió les tensions d'Occident amb la Xina i la seguretat econòmica de l'Indo-Pacífic.