Els cinc millors punts a Catalunya per veure el cel estrellat

Catalunya és una destinació ideal per als amants de l'astronomia i per aquells que busquen connectar amb la bellesa de l'univers en un entorn natural i culturalment ric. En aquesta regió d'Espanya, hi ha diversos llocs que ofereixen experiències úniques per observar estrelles i contemplar el firmament nocturn.

A la província de Lleida, el Parc Astronòmic del Montsec és una opció destacada. Les seves condicions òptimes, com la baixa contaminació lumínica i les condicions climàtiques excel·lents, el converteixen en un lloc privilegiat per a l'observació astronòmica. A més, compta amb instal·lacions modernes com ara el Centre d'Observació de l'Univers (COU), que ofereix telescopis professionals i activitats guiades per a tots els nivells de coneixement astronòmic.

Un altre lloc recomanat es troba al Parc Natural del Cadí-Moixeró, a la província de Barcelona. A més dels seus impressionants paisatges muntanyosos, aquest parc ofereix cels foscos ideals per a l'observació estel·lar. Llocs com el Mirador de Gresolet o el refugi de Montellà proporcionen panoràmiques espectaculars i una atmosfera tranquil·la per gaudir de les estrelles.

Al Parc Natural del Montseny, també a Barcelona, hi ha l'Observatori Astronòmic del Montseny, un lloc perfecte per descobrir la màgia del cel nocturn. Ofereix programes d´observació nocturna i activitats divulgatives sobre astronomia, tot en un entorn natural protegit.

A la província de Lleida, el Parc Natural de l'Alt Pirineu és conegut pels cels foscos i les espectaculars vistes de la Via Làctia. Llocs com la Vall d'Àssua o el refugi de Montfalcó són excel·lents punts d'observació per meravellar-se amb les meravelles celestes.

Finalment, a la província de Tarragona, l'Observatori Astronòmic del Delta de l'Ebre ofereix activitats d'observació astronòmica dirigides per experts i visites guiades per aprendre sobre el cel nocturn. L´entorn del Delta de l´Ebre proporciona un escenari tranquil i bonic per a l´observació estel·lar.