Una ciutat alemanya vota a favor de matar tots els coloms partint-los el coll

La petita ciutat de Limburg an der Lahn a Alemanya ha decidit matar tots els seus coloms. En una votació recent, més del 53% dels residents han estat d'acord amb el sacrifici, amb 7.530 vots a favor.

La decisió es va prendre després que l'ajuntament proposés la idea l'any passat, cosa que va generar controvèrsia, segons publica Daily Mail.

L'alcalde Marius Hahn va afirmar: “El resultat avui era impredictible per a nosaltres. Els ciutadans han fet ús del seu dret i han decidit que els animals siguin reduïts per un falconer”.

El pla consisteix a utilitzar un falconer per atrapar els coloms, atordir-los amb un pal de fusta i després trencar-los el coll.

Els activistes pels drets dels animals han criticat les intencions de l'Ajuntament. Tanya Muller, directora del projecte de coloms de la ciutat de Limburg, va dir a Sky News l'any passat: “Vivim el 2023, no pot ser que matem animals només perquè ens molesten o són una molèstia. Això no és acceptable”.

Els crítics argumenten que sacrificar coloms no només és cruel sinó també ineficaç. Assenyalen llocs com Basilea, Suïssa, on la població de coloms es va mantenir estable malgrat els sacrificis anuals.

Els activistes a favor dels animals també han obert una pàgina a Change.org per recollir firmes i així evitar que es dugui a terme la mesura. “El sacrifici és un mètode cruel i inhumà per controlar les poblacions de coloms. Causa patiment innecessari a les aus i no aborda la causa fonamental del problema demogràfic. Com a comunitat global, ens hem d'esforçar per coexistir amb la vida silvestre de manera humana i ètica. Hi ha mètodes més eficaços i compassius disponibles. Els coloms són ocells petits, intel·ligents i amables que busquen cura i compassió. Hem de fer-ho millor i resoldre qualsevol problema que creïn de manera amable i ètica. perquè es consideren poc estètics és un acte de crueltat que ignora les seves vides i el seu patiment”, asseguren a la petició.

"A més de les consideracions ètiques, els estudis han demostrat que el sacrifici no és una solució eficaç a llarg termini. Les poblacions de coloms solen recuperar-se ràpidament a causa de la disponibilitat d'aliments i llocs de nidatge. seria més ètic i eficaç introduir el "Model de Basilea", que, mitjançant la reducció de l'alimentació (en gran mesura a través de l'educació pública) i l'eliminació dels ous dels colomars, ha demostrat reduir eficaçment les poblacions de coloms en un 50% dins del país", afegeixen.