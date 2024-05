El Clàssic està servit: el Barça i el Madrid es veuran les cares a les semis de l'ACB

El Barça s'enfrontarà al Reial Madrid a la semifinal del play-off de la Lliga ACB. El Clàssic del bàsquet, doncs, no servirà aquest curs per determinar el campió de la lliga, si bé donarà un dels dos llocs per alçar el títol.

La sèrie entre els conjunts que entrenen Roger Grimau i Chus Mateo es posarà en marxa el proper dimecres 29 de maig.

Per la via ràpida contra el Tenerife

Els blaugrana van superar el Lenovo Tenerife (92-97) per eliminar el conjunt canari amb un 2-0 a la sèrie de quarts de final.

A La Laguna va aguantar l'equip local fins a l'últim minut, on una antiesportiva de Fran Guerra va acabar donant els punts decisius i la possessió definitiva que va enviar a semifinals el vigent campió.

Els canaris no van amagar el malestar per la jugada, en una àmplia protesta del seu tècnic amb les mans al cap i el Barça va evitar el desempat per començar a pensar ja en un Reial Madrid immers a la Final Four de l'Eurolliga aquest cap de setmana .

Tomas Satoransky (24 punts) va ser una assegurança per als catalans. El txec va ser qui va marcar el camí i qui va subjectar els seus quan a la segona part va arribar la reacció aurinegra. El Lenovo Tenerife se la jugava, a la recerca d'allargar la seva temporada, i va prémer fins a fregar-lo. Entre Bruno Fitipaldo (20 punts) i Sasu Salin (18) van donar molta fe a l'afició de La Laguna, tot i estar sense la gran arma canària les darreres campanyes: Giorgi Shermadini.

Els de Vidorreta necessitaven de tots, o de molts almenys, i aquesta vegada no van trobar Kyle Guy. Salin va irrompre amb el seu millor partit de l'any i els locals van capgirar un Barça que es va adormir al segon quart quan havia començat bé (11-20). Amb més rebot i més recursos a la rotació, l'equip canari va propiciar l'embús rival per anar per davant al descans (46-44).

Grimau amb prou feines va comptar amb Willy Hernangómez, Nikola Kalinic ni Darío Brizuela, i Ricky Rubio no va estar fi, però al tercer quart, Satoransky, amb 11 punts, va tornar el Barça al matx. Unes bones defenses visitants van complicar un Tenerife que també va trobar el seu millor home, Fitipaldo (71-72). El partit ja semblava condemnat a un final atapeït, amb intercanvi de cistelles i fallades cap a les darreres possessions.

Va aparèixer Joan Sastre per als canaris en una cantonada letal mentre Rokas Jokubaitis va ajudar davant la falta de protagonisme de Nicolás Laprovittola com de Rubio. A l'antiesportiva de Guerra, que van revisar els àrbitres sense canviar la seva opinió, va acabar la temporada aurinegra, mentre que la blaugrana va avançar a una final anticipada contra el Reial Madrid amb el seu tron de lliga en joc.