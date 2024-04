Almeida i Teresa Urquijo es casen en una cerimònia amb la presència del Rei emèrit

L'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha contret matrimoni aquest dissabte amb Teresa Urquijo i Moreno, en una cerimònia a què ha assistit el Rei emèrit i la plana major del PP encapçalada pel president del partit, Alberto Núñez Feijóo, i la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, juntament amb diferents presidents autonòmics 'populars'.

La cerimònia ha tingut lloc a l'Església de Sant Francesc de Borja, al carrer madrileny Serrano. Abans d'entrar-hi, Almeida ha assegurat als mitjans de comunicació que estava "nerviós", però també ha reconegut que era "el millor dia de la seva vida". Alhora, ha agraït "l'afecte" de les persones que s'han acostat al lloc.

Teresa Urquijo ha seguit la tradició familiar i ha portat el vestit de Novia que es va posar la seva àvia materna, Teresa de Borbó-Dos Sicilias, al casament amb Íñigo Moreno d'Arteaga el 1961, i que anys més tard, també va lluir la seva mare, Beatriz Moreno de Borbó. Cinquanta anys després, el taller de Navascués, en col·laboració amb Cristina Martínez-Pardo Cobián, ha redissenyat el vestit.

Els primers que van arribar a l'església van ser l'expresidenta de la Comunitat de Madrid Esperanza Aguirre, els exalcaldes de Madrid Alberto Ruiz Gallardón i José María Álvarez del Manzano; la vicealcaldessa de Madrid, Inma Sanz; la delegada de Cultura, Turisme i Esports de l'Ajuntament, Marta Rivera de la Cruz, i el delegat de l'Àrea de Govern d'Urbanisme, Medi Ambient i Mobilitat, Borja Carabante.

Més tard van acudir Feijóo, la secretària general del PP, Cuca Gamarra, el president de la Regió de Múrcia, Fernando López Miras, i el president de la Xunta de Galícia, Alfonso Rueda, i l'expresident del Govern d'Espanya José María Aznar juntament amb la seva esposa Ana Botella i Isabel Díaz Ayuso.

El Rei emèrit ha arribat aquest divendres a Madrid per assistir aquest dissabte a l'enllaç d'Almeida (48) amb Teresa Urquijo (27), ja que la dona del regidor és néta d'una cosina germana de Joan Carles, Teresa de Borbó -Dues Sicílies. També hi han acudit les infantes Elena, acompanyada dels seus dos fills, i Cristina amb el seu fill gran Juan Valentín Urdangarin.

El que va ser Rei durant gairebé quatre dècades va fer el seu primer viatge a Espanya el maig del 2022, el qual no va estar exempt de polèmica per l'atenció mediàtica que va generar el seu pas per Sanxenxo per assistir a les regates. Aleshores, també va anar a Zarzuela, on es va reunir amb Felip VI i aquest li va traslladar el seu malestar per com s'havia gestionat la seva estada.

Des d'aleshores, Don Juan Carlos ha fet set visites més, amb lapses de temps cada vegada més reduïts entre elles i també amb un menor enrenou informatiu. L'última va tenir lloc a mitjans de març quan es va desplaçar primer a Vitòria per a uns exàmens mèdics i després a Sanxenxo.

Després de l'enllaç, els Novios i els seus convidats s'han desplaçat a la finca propietat de la família de la Novia, 'El Canto de la Cruz' --a la localitat de Colmenar Vell-- on tindrà lloc la celebració.

Sanz estarà al capdavant de l'alcaldia

L'alcalde de Madrid s'ha mostrat aquesta setmana "molt tranquil" per deixar un "equipàs" al capdavant del Govern municipal del Palau de Cibeles durant els seus 15 dies d'absència després del casament, amb la vicealcalcesa i portaveu del Govern municipal, Inma Sanz, al capdavant.

"Si em pregunta si estic nerviós, crec que no havia estat tan nerviós en tota la meva vida, em passo el dia esbufegant. També és cert que tampoc havia estat tan feliç", va expressar el regidor.

Tot i això, ha assenyalat que la vicealcaldessa farà aquests 15 dies una feina "magnífica" i espera que "no faci oblidar els madrilenys a l'alcalde". "Però estic segur que ho faran tots extraordinàriament bé perquè són un grandíssim equip", va assegurar.

"Una vegada em van preguntar per qüestions sentimentals. Vaig respondre que ni precipitar-se ni resignar-se, és obvi que no m'he precipitat però estava gairebé resignat. Fins que va aparèixer ella. I Teresa m'ha dit sí", va anunciar Almeida a través de les xarxes socials, oficialitzant així la seva relació que va començar fa dos anys.