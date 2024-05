Coca-Cola Europacific Partners assoleix màxims històrics a la borsa

Coca-cola Europacific Partners (CCEP) està de dolç a la borsa des que va sortir a cotitzar el juny del 2016. Actualment, les seves accions superen els 68 euros i la seva capitalització borsària ha superat els 31.000 milions d'euros, convertint-la en la setena empresa més gran a la Borsa espanyola.

El que molts desconeixen és que els principals accionistes de CCEP són espanyols gràcies a la fusió d'embotelladores regionals de capital familiar. El 2016, CCEP va permetre l'entrada de The Coca-Cola Company amb prop del 20% de les accions, però va mantenir el nucli accionarial ibèric, encapçalat per la societat Olive Partners, que controla el 36% de l'empresa. Darrere d'Olive Partners hi ha les famílies Daurella, Gómez-Trenor i Comenge, la participació conjunta de les quals val més d'11.100 milions d'euros.

Dividends i Junta General d'Accionistes

Aquesta setmana, la multinacional està repartint 310 milions d'euros en dividends (0,74 euros per acció), una tercera part del previst per al 2024. La distribució coincideix amb la celebració d'una important Junta General d'Accionistes el dimecres 22 de maig, on es discutiran qüestions crítiques com l'aprovació de comptes, l'elecció i la reelecció de consellers i un punt crucial per a l'estatus actual de la societat.

L'acord número 23 requereix almenys el 75% dels vots independents aliens al consell per eximir Olive Partners de llançar una oferta pública d'adquisició (opa) sobre el 100% de l'empresa, en compliment de la normativa que obliga a fer-ho si un grup supera el 40% de les accions de CCEP. El 3 d'abril del 2024, Olive Partners posseïa el 36,0931% de CCEP, mentre que els consellers, en conjunt, posseïen el 0,1324%.

Pla de Recompra i Possibles Canvis

El consell d'administració de CCEP, presidit per Sol Daurella, planeja una recompra de fins a 46 milions d'accions fins al juny del 2025, cosa que equival al 10% del capital. Aquesta acció podria portar Olive Partners a superar el 40% de control a CCEP. Part d'aquestes accions s'utilitzaran en l'absorció del seu equivalent a les Filipines, cosa que eventualment estabilitzaria el percentatge de control del major accionista.

Rendiment Financer

Coca-Cola Europacific Partners va registrar un benefici net de 1.669 milions d'euros el 2023, un increment del 9,5% respecte de l'any anterior. Els ingressos comptables en termes comparables van pujar a 18.302 milions d'euros, un 5,5% més que el 2022. S'espera que el dividend estimat s'acosti als 2 euros per acció, superant els 900 milions d'euros anuals per primer cop.

Coca-Cola Europacific Partners continua consolidant-se com un líder a la indústria de begudes, demostrant la seva capacitat per generar valor per als seus accionistes i mantenint una posició sòlida al mercat borsari. Amb estratègies dexpansió i recompra daccions, lempresa es prepara per a un futur encara més prometedor.