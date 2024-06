Coldplay llança el single del seu proper àlbum, 'Moon Music'

Coldplay, la icònica banda britànica coneguda per la seva habilitat per evolucionar musicalment mentre captiva els seus seguidors amb lletres emocionals i melodies contagioses, està preparant el terreny per al proper llançament. Sota el títol "feelslikeimfallinginlove", aquest senzill promet ser una fita en la seva carrera, anticipant l'esperat àlbum "Moon Music", programat per al 4 d'octubre de 2024.

Coldplay s'endinsa en un territori optimista amb "feelslikeimfallinginlove", fusionant elements electrònics amb la distintiva sensibilitat melòdica que els caracteritza. Sota la direcció del conegut productor Max Martin, conegut pel seu èxit en la creació d'èxits pop, la cançó promet capturar l'atenció dels oients amb la seva energia vibrant i la seva tornada enganxosa.

Abans del llançament oficial, Coldplay ha avançat fragments de la cançó en línia per als seus fervents seguidors i ha sorprès els assistents a un concert a Hongria amb una primera interpretació en viu. Aquests avenços han generat una anticipació creixent entre els fans, que esperen amb ànsies el llançament complet.

"feelslikeimfallinginlove" comença amb un pols electrònic que estableix un ritme contagiós. La cançó incorpora teclats i altres elements que complementen la producció sofisticada de Max Martin, culminant en una tornada emocionalment ressonant que promet quedar-se gravat a la ment de l'oient.

La lletra de la tornada reflecteix la profunditat emocional característica de Coldplay: "Se sent com si m'estigués enamorant / Potser per primera vegada / Nadó, està al meu cap / Bufes / Se sent com m'estic enamorant / M'estàs llançant un salvavides / Això és per a tota la vida / Ho sé".

A més d'estar disponible en plataformes digitals, l'àlbum Moon Music es llançarà en diversos formats físics. Una edició especial de vinil fabricada a partir d'ampolles plàstiques reciclades subratlla el compromís de la banda amb la sostenibilitat, una temàtica que també es reflecteix en la música i les accions.

Chris Martin, el carismàtic líder de la banda, ha insinuat que "Moon Music" podria ser el darrer àlbum de Coldplay. En una entrevista amb NME, va compartir: "Farem 12 àlbums. Perquè és molt posar-ho tot a fer-los. M'encanta i és increïble, però també és molt intens. Sento que, com sé que el desafiament és finit, fer aquesta música no sembla difícil, sinó com: 'Això és el que se suposa que hem de fer'". Aquesta declaració ha generat especulacions entre els fans sobre el futur de la banda després del seu dotzè àlbum.