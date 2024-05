Colòmbia diu no a les 'corridas' de braus: suport massiu a la prohibició

per Pau Arriaga Pérez

El Congrés de Colòmbia va aprovar, dimarts passat 28 de maig, en darrer debat un projecte de llei que contempla la prohibició de les curses de braus al país, després de gairebé un mes d'ajornaments per recursos presentats pel sector taurí.

La iniciativa, abonada pel Ministeri de Cultura, ha comptat amb 93 vots a favor i únicament 2 en contra. El text advoca per una "transformació cultural basada en el respecte per la vida animal i la promoció d´una cultura de pau", establint un període de transició de tres anys.

El president del país sud-americà, Gustavo Petro, ha felicitat "als que per fi van aconseguir que no sigui un espectacle la mort". "Els qui es diverteixen amb la mort d'animals s'acabaran divertint amb la mort d'éssers humans, com els que cremen llibres acabaran cremant éssers humans", ha manifestat.

Per part seva, el ministre d'Interior, Luis Fernando Velasco, ha considerat que la prohibició per part de la Cambra de Representants és un "bon missatge a una societat que no ha de convertir el dolor d'un animal en motiu d'espectacle i festa", segons ha publicat al seu perfil de la xarxa social X.

"La Cambra va fer el pas més important per combatre la crueltat animal. Les majories polítiques van aprovar la prohibició de les curses de braus a Colòmbia. La iniciativa contempla reconversió econòmica per als que depenen d'aquesta activitat", ha explicat la seva cartera ministerial.

A quins altres països està prohibida la tauromàquia?

Les celebracions taurines estan prohibides per llei a molts països, com Argentina, Uruguai, Canadà, Nicargua, Costa Rica, Cuba, Dinamarca, Itàlia i Regne Unit, entre d'altres, segons recull Humane Society International (HSI).

A més, el 2015 el Parlament Europeu va posar fi a les ajudes públiques, amb diners europeus, que es destinaven a la tauromàquia.

Pel que fa a Catalunya, el Parlament va prohibir per llei el 2010 la celebració de curses de braus... i l'any passat va fer el primer pas per abolir els correbous , molt arrelats a la demarcació de Tarragona i les Terres de l'Ebre .

HSI també fa l'estimació que cada any moren en curses aproximadament 250.000 bous.