Comença la Cimera de Pau Global per a Ucraïna, organitzada per Zelenski

El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, va arribar aquest divendres a Suïssa per participar a partir d'aquest dissabte a la seva gran iniciativa de pau per al país, coneguda com la Cimera de Pau Global; "dos dies de converses entre nacions diferents i unides, però, amb l'objectiu comú de portar una pau justa i duradora per a Ucraïna", ha informat el mandatari.

La cimera està marcada per l'esperada absència de Rússia, que ha rebutjat completament el pla de pau ucraïnès en negar-se a retirar les forces i tornar a Ucraïna la sobirania de les regions ucraïneses sota el seu control, segons exigeix Kíev. Tampoc assistirà a la cimera cap representació de la Xina, propera a Moscou, que des de fa mesos impulsa la seva iniciativa de pau.

A la cimera sí que hi participaran, però, prop d'un centenar de països i organitzacions internacionals. Els Estats Units estaran representats per la vicepresidenta del país, Kamala Harris, i l'assessor de Seguretat Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan. Junts "reafirmaran el suport al poble d'Ucraïna davant l'agressió russa", segons un comunicat de la Casa Blanca.

La cimera, que es desenvoluparà a la ciutat de Lucerna, està dissenyada, segons Zelenski, de manera que "tots els països tindran l'oportunitat de demostrar el seu lideratge" en forma d'una "majoria responsable amb el potencial d'acostar la pau i restaurar plenament la Carta de les Nacions Unides".

El Govern suís ha traslladat que, entre els punts concrets a tractar, hi ha la promoció d'un consens sobre un possible "marc de pau" i la determinació d'un full de ruta sobre com involucrar tant Rússia com Ucraïna en el procés.

També s'abordarà la llibertat de navegació al mar Negre, un possible acord per aturar el bombardeig d'infraestructures nuclears, com la central de Zaporizhzhia, l'alliberament de tots els presoners i la devolució dels nens ucraïnesos que van ser portats a Rússia, origen de l'ordre de detenció emesa per la Cort Penal Internacional contra el president rus, Vladímir Putin, el març del 2023.