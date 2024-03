Comença la Copa de la Reina de bàsquet: l'Uni Girona somia amb el segon títol

per Pau Arriaga Pérez

La Copa de la Reina LF Endesa 2024 està tenint lloc des d'aquest dijous 21 de març fins al diumenge 24 al Palau d'Esports Carolina Marín de Huelva. El torneig presenta quatre caps de sèrie que són considerats favorits però s'espera una gran igualtat en un esdeveniment impredictible que promet emocions i un alt nivell de joc.

L'acció va començar dijous amb la primera cruïlla de quarts de final entre València BC i IDK Euskotren a les 18.00, seguit per l'enfrontament entre Spar Girona i Movistar Estudiantes a les 20.30. Divendres, serà el torn de Perfumeries Avinguda contra Lointek Gernika a les 18:00, seguit per Casademont Saragossa davant de Baxi Ferro a les 20:30.

Els favorits per emportar-se el títol són, un any més, Perfumeries Avinguda, València BC i Spar Girona, juntament amb Casademont Zaragoza que busca defensar el seu històric primer títol aconseguit l'any anterior. L'equip de Saragossa, que va guanyar com a amfitrió l'any passat, ha mantingut un bon nivell i aspira a repetir la participació en competicions europees, ja que va quedar en tercer lloc a la taula de la lliga.

El campió tancarà les semifinals amb l'esperança de mantenir el seu regnat, tot i que Baxi Ferrol va estar molt a prop de derrotar-los fa dos mesos a la Lliga. Per la seva banda, Perfumeries Avinguda busca passar comptes pendents després de perdre la final de la Copa i de la Lliga la temporada passada.

Perfumeries Avenida, l'equip més premiat de la Copa de la Reina amb 10 títols, està tenint una competència renyida amb València Basket a la lliga regular. Les salmantines s'enfrontaran al seu debut coper contra Lointek Gernika, equip al qual van perdre el mes de desembre, mentre que València Basket serà favorit contra un IDK Euskotren en crisi.

D'altra banda, Spar Girona va aconseguir sortir del sotrac de resultats del cap de setmana passat a temps per arribar amb millor aspecte i confiança a una Copa que van guanyar el 2021. L'equip català s'enfrontarà, com a les edicions del 2021 i 2022, a un Movistar Estudiants que va ser capaç de guanyar amb autoritat a Fontajau.