Comença la gala de cloenda del Festival de Cannes, amb el lliurament de la Palma d'Or

El Festival de Cannes 2024 es va iniciar sota la percepció que podria no assolir l'alçada de l'esdeveniment de 2023. Tot i això, les últimes projeccions han generat una renovada expectació, destacant la diversitat i qualitat de les pel·lícules presentades.

El veredicte de la Palma d'Or s'oferirà aquest dissabte a partir de les 18.45 a la gala de cloenda. El jurat, presidit per la renombrada Greta Gerwig, compta també amb la participació del cineasta JA Bayona. En total, es decidiran set premis: Palma d'Or, Gran Premi del Jurat, millor adreça, millor guió, millor actor, millor actriu i Premi del Jurat.

Entre les pel·lícules favorites, i tal com ha recollit RTVE, hi ha "Anora", de Sean Baker, una comèdia romàntica salvatge que ha rebut alta aprovació crítica. Aquesta pel·lícula ha estat comparada amb 'Pretty Woman' filmada per Tarantino i narra la història d'una escort que entaula una relació amb el fill d'un oligarca rus a Nova York.

Una altra pel·lícula notable és "The Seed of the Sacred Fig", de Mohammad Rasoulof. Aquest drama familiar aborda la rebel·lió de les dones a l'Iran després de la mort d'una jove detinguda per no portar vel el 2022. Rasoulof, director iranià crític del règim, presenta una potent narrativa social.

"Emília Pérez", de Jacques Audiard, és una de les favorites de la crítica francesa. Aquest musical en espanyol segueix la història d'un narcotraficant mexicà que transiciona dona, amb una destacada actuació de Karla Sofía Gascón. D'altra banda, "As We Imagine Light", de Payal Kapadia, ofereix una mirada profunda i poètica sobre la vida quotidiana d'una infermera a Bombai, i és un exemple de realisme humanista.

Bird, d'Andrea Arnold, és un drama social que, amb capes de lirisme i fantasia, narra l'amistat entre una adolescent de família desestructurada i un adult, explorant temes de vulnerabilitat i esperança. "Grand Tour", de Miguel Gomes, és una pel·lícula experimental que barreja imatges actuals i d'època, oferint una experiència visualment rica i complexa. Finalment, The Substance, de Coralie Fargeat, explora l'star system i l'obsessió per l'eterna joventut, amb les actuacions de Demi Moore i Margaret Qualley.

Entre les decepcions notables d'aquesta edició hi ha "Megalòpolis", de Francis Ford Coppola, i "Oh, Canadà", de Paul Schrader, que no van complir les expectatives. Les pel·lícules de Yorgos Lanthimos ("Kinds of Kindness") i Paolo Sorrentino ("Parthenope") també van ser vistes com a versions menors del seu treball habitual. Tot i això, pel·lícules com "Diamant Brut", d'Aghate Riedinger, i "The Girl with the Needle", de Magnus Van Horn, van aconseguir mantenir un bon nivell mitjà.

Els biopics "The Apprentice", d'Ali Abassi (sobre Donald Trump), i "Limonov", de Kirill Serebrennikov (sobre l'escriptor rus), van enfrontar diverses dificultats. Pel que fa a les produccions franceses, van destacar "Marcello Mio", de Christope Honoré, "The Most Precious of Cargoes", de Michel Hazanavicius, i "L'Amour Ouf", de Gilles Lellouche.

En conclusió, el Festival de Cannes 2024 ha sorprès amb una varietat de pel·lícules que abasten des de la comèdia romàntica salvatge fins al drama social i l'horror, demostrant una vegada més la capacitat del cinema per reflectir i qüestionar la realitat. L'expectativa es manté alta per a la gala de cloenda, on es revelaran els guanyadors d'aquesta edició.