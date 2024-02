Comença la polèmica concentració de la selecció espanyola amb Alexia Putellas

per Pau Arriaga Pérez

La selecció espanyola femenina de futbol es concentrarà aquest dilluns per començar a preparar la Final a Quatre de la Lliga de Nacions i la classificació per als primers Jocs Olímpics.

Manca saber si les centrecampistes Alexia Putellas i Tere Abelleira es quedaran amb l'equip. Tant la jugadora catalana com la gallega van ser citades per la seleccionadora nacional Montse Tomé malgrat els dubtes sobre el seu estat físic.

De fet, la doble Pilota d'Or no juga des que es lesionés el 14 de novembre passat al genoll esquerre i hagués de passar novament pel quiròfan.

La de Mollet del Vallès ha tornat a entrenar-se amb el Barça i la seleccionadora va deixar clar que no hi correran riscos. "Sabem que Alexia és una jugadora important, és la nostra capitana, sempre ho ha estat, i des d'aquest punt de vista esportiu creiem que hi ha d'estar", va advertir després de donar la llista.

"Aquí treballarem en la seva evolució i amb professionalitat. Tenim confiança que pugui estar, però hem de veure el seu procés amb molt de compte. A partir de dilluns (per aquest 19 de febrer) seguirem amb aquest procés amb els professionals que la poden atendre, però des del meu punt de vista segueixo pensant que és una jugadora important per ser aquí. No farem cap bogeria", va subratllar Tomé.

També caldrà veure què passa amb Abelleira, una de les teòriques fixes del combinat nacional des del Mundial passat. La gallega, tot i això, no juga des de principis d'aquest mes de febrer per problemes musculars.

Feu el que faci l'actual campiona del món guanya o perd, haurà de jugar dimecres 28 de febrer al mateix escenari la final o el tercer i quart lloc. En cas de perdre davant les neerlandeses, si França guanyés l'altra semifinal a Alemanya, aquest xoc pel tercer lloc donaria també la classificació olímpica al guanyador.