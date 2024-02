Quan començarà la campanya de la renda el 2024?

La Campanya de la Renda i Patrimoni del 2023 arrencarà el proper 3 d'abril amb la presentació de les declaracions per Internet, d'acord amb el calendari del contribuent de l'Agència Tributària.

L'Agència Tributària avança així l'inici de la Campanya de la Renda, que l'any passat va arrencar l'11 d'abril, vuit dies després davant del que disposa aquest exercici.

Segons el calendari publicat, la Campanya arrencarà tot just després de Setmana Santa, el 3 d'abril, i s'estendrà fins a l'1 de juliol de 2024, un dia més del que sol ser habitual, ja que el 30 de juny cau aquest any a diumenge.

Des del 7 de maig fins a l'1 de juliol del 2024, l'Agència Tributària podrà confeccionar la declaració del contribuent per telèfon --la sol·licitud de cita estarà disponible des del 29 d'abril fins al 28 de juny--.

Serà entre el 3 de juny fins a l'1 de juliol del 2024 quan l'Agència Tributària podrà confeccionar als contribuents les declaracions presencialment a les seves oficines --amb sol·licitud de cita des del 29 de maig fins al 28 de juny--.

Entre les novetats a tenir en compte amb vista a aquesta campanya destaca que tots els autònoms estaran obligats a fer la Declaració de la Renda l'any que ve, independentment dels seus ingressos.

També recentment el Govern ha fixat l'obligació de presentar la declaració de l'impost de la renda sobre les persones físiques (IRPF) a través de mitjans electrònics, "sempre que l'Administració tributària asseguri l'atenció personalitzada als contribuents que necessitin assistència per emplenar-los". per aquests mitjans".

Aquesta precisió d'Hisenda es produeix després d'una sentència del Tribunal Suprem d'aquest mateix any, que va posar de manifest una "insuficiència normativa" per a l'establiment dels mitjans electrònics com a única via per a la presentació de la declaració de l'IRPF.

Deduccions en habitatge

També s'estén fins al 31 de desembre del 2024 totes les mesures destinades a les reformes que ajudin a fer un consum més sostenible d'energia, ja sigui a cases particulars o en blocs de veïns.

Aquests ajuts permetran deduir-se un 20%, 40% o 60% d'IRPF als que impulsin aquestes actuacions sobre les seves propietats.

A més, en matèria d'habitatge destaca que els propietaris que redueixin el preu del lloguer als nous contractes d'arrendament en zones tensionades que se signin a partir de l'1 de gener del 2024 tindran una deducció del 90% a l'IRPF sobre el rendiment net.

Tornats més de 11.200 milions a 14,7 milions de contribuents

Les darreres dades de tancament de l'impost sobre la renda de les persones físiques del 2022 (IRPF 2022) reflecteixen que l'Agència Tributària ja ha tornat 11.269 milions d'euros a 14,69 milions de contribuents.

A data del 29 de desembre del 2023 s'havien efectuat el 97,5% de les devolucions sol·licitades en nombre i s'havien abonat el 95% dels imports corresponents, ràtios molt similars a les de l'any passat.

En total, al tancament d'any s'han presentat un total de 23 milions de declaracions, un 3,9% més que l'any anterior, de les quals el 65,5% (15 milions) eren amb resultat a tornar i 6,4 milions amb saldo a ingressar.