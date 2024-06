VÍDEO | El Comitè Paralímpic Espanyol estrena la cançó 'Guanyar dues vegades' per a París

'Guanyar Dos Veces' es va presentar aquesta setmana com la cançó oficial, composta per Lucas Vidal i interpretada per Paula Koops, que animarà els esportistes paralímpics als Jocs de París, una obra "amb ritme i enganxosa" que acompanyarà la delegació espanyola per primera vegada en una cita paralímpica, els drets de la qual seran propietat exclusiva del Comitè Paralímpic Espanyol (CPE). El compositor Lucas Vidal va explicar que el títol de la cançó fa referència al fet que "guanyar dues vegades és guanyar en una competició, però també a l'esforç addicional dels esportistes".

"Plasmar-ho a través de la música no va ser una tasca fàcil però tenia clar que havia de tenir molt ritme i melodies enganxoses. M'imaginava l'estadi cantant per als atletes", va declarar a la presentació d'aquest dimarts a la seu de Pascual, patrocinador del CPE . Per la seva banda, la cantant Paula Koops ha confessat que se sent "molt afortunada de poder posar veu a una causa tan especial".

"Em sento molt responsable perquè aquest moment de visibilitat per a tots és molt important, i poder ajudar que això sigui possible em fa sentir molt especial, molt feliç i contenta", va afirmar emocionada. A més, ha afegit que "iniciatives com aquestes fan que la música i la vida tinguin sentit".

El projecte compta amb la col·laboració de 'Pascual', patrocinador del Comitè Paralímpic Espanyol des del 2005. El seu director d'Afers Públics, Óscar Hernández, va recalcar el seu propòsit de "donar el millor a prop teu", que els ha lligat a l'esport i especialment al paralímpic.

"L'esport és un element de cohesió, diversitat, treball i solidaritat. És una cosa molt important per a tots. Quan se'ns va convidar a col·laborar en aquesta acció no ho vam dubtar ni un segon. Hem decidit que tots els drets que generi la cançó, vagin al CPE ja que els nens amb discapacitat puguin fer esport", va expressar Hernández.

Per la seva banda, el president del Comitè Paralímpic Espanyol, Miguel Carballeda, ha remarcat que "l'esport és una eina meravellosa, perfecta i molt saludable per recuperar persones", i que havien somiat "durant molt de temps" tenir una cançó.

Carballeda també va agrair a 'Pascual' pels gairebé 20 anys de col·laboració amb l'organisme, "una demostració que segueix havent-hi valors a les principals empreses", i va lloar la forma de gestionar una companyia perquè "a banda de generar riquesa i ocupació, utilitzin recursos per ajudar els altres".

"Guanyar a les instal·lacions esportives, però sobretot a la vida quan s'han hagut de recuperar de la situació més difícil que s'hagin trobat en la seva trajectòria de vida", va dir sobre el títol de la cançó que acompanyarà els esportistes paralímpics a París, de la qual va dir que és "la llet", fent un joc de paraules amb el patrocinador.

Eva Moral: "Estarà a més d'una 'playlist' d'entrenament"

El president del Consell Superior d'Esports, José Manuel Rodríguez Uribes, està segur que Espanya "farà un bon paper a París". "No hi ha més barreres que les que ens posem nosaltres, perquè som un equipàs", va declarar confiat. Uribes va ressaltar el concepte d'esport com un dret "per remoure els obstacles perquè la igualtat sigui efectiva".

"L'esport ha de ser igual, inclusiu i introduir el valor de la solidaritat. És una indústria que crea ocupació i riquesa, però també són valors que representen els esportistes, com l'esforç, la capacitat de superació, la voluntat de competir amb joc net", va explicar el dirigent. A la presentació també van estar presents tres esportistes paralímpics que estaran als Jocs de París.

La triatleta Eva Moral es va mostrar sorpresa pel resultat de la cançó i va subratllar que "la música està molt lligada a l'esport", i que aquesta obra "estarà a més d'una 'playlist' d'entrenament".

"És una iniciativa molt bonica i crec que la cançó representa moltes coses, com que els esportistes paralímpics se'ns representen com a persones alegres, que lluitem molt, treballem en allò que ens agrada, i estar als Jocs és el més estimat per qualsevol esportista ", va explicar Moral.

Per la seva banda, l'atleta Alberto Ávila, que es va definir com a "amant del 'reggaeton'", ha assegurat que la cançó li "tocà", i que pensava que seria trist, però el que més li agrada és "que et fa sentir alguna cosa per dins, se t'eriça la pell i la mola". "Crec que tocarà molta gent i servirà de motivació a l'hora de competir i entrenar, i un altre exemple més de superació, que estem allà dia a dia lluitant", va dir.

La també atleta Adiaratou Iglesias va elogiar un tema que el recorda “a l'estiu”. "És una cançó preciosa, i la portarem amb nosaltres", va indicar la campiona paralímpica dels 100 metres. Finalment, l'amfitriona de l'esdeveniment i consellera de Pascual, Pilar Pascual, va reconèixer que se sentia "discapacitada".

"Hi ha moltes discapacitats i jo en sóc una més, no les tinc físiques, però sí mentals", ha asseverat. La consellera de la companyia ha considerat que "sempre" ha estat molt a prop de l'equip paralímpic, i ha agraït haver pogut aconseguir "unió, col·laboració i família". "Ni en els meus millors somnis m'hauria imaginat aquest projecte, unir la música, la cultura, l'esport... no en puc demanar més", ha acabat emocionada.