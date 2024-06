Es compleixen 57 anys de la definitiva ofensiva d'Israel als Alts del Golan

El 9 de juny de 1967, durant la Guerra dels Sis Dies, va marcar un moment crucial en la història del conflicte araboisraelià. Aquell dia, les Forces de Defensa d'Israel (FDI) van llançar una ofensiva decisiva contra les posicions sirianes als Alts del Golan, un moviment que resultaria en la captura d'aquest territori estratègic.

L'ofensiva del 9 de juny va ser precedida per intensos bombardejos aeris i d'artilleria que tenien com a objectiu afeblir les defenses sirianes. Tot i la difícil topografia de la regió i la forta resistència siriana, les tropes israelianes van avançar ràpidament. L'ofensiva es va centrar a capturar les altures des de les quals les forces sirianes havien estat bombardejant assentaments israelians a la vall d'Hula. La captura d'aquests punts estratègics va permetre a Israel neutralitzar una amenaça significativa i millorar-ne la posició defensiva.

La Guerra dels Sis Dies va començar el 5 de juny de 1967 i va acabar el 10 de juny del mateix any. En aquest breu però intens conflicte, Israel es va enfrontar a les forces d'Egipte, Jordània i Síria, i va aconseguir una victòria ràpida i decisiva. A més dels Alts del Golan, Israel va capturar la península del Sinaí i la Franja de Gaza d'Egipte, així com Cisjordània i Jerusalem Est de Jordània.

La Guerra dels Sis Dies va tenir profundes conseqüències geopolítiques. La captura dels Alts del Golan va proporcionar a Israel un avantatge estratègic significatiu, ja que aquest territori elevat permet un control militar i una vigilància efectiva de la regió circumdant. A més, la presència de fonts d'aigua importants al Golan el converteix en un recurs vital.

Des del 1967, Síria ha buscat recuperar els Alts del Golan, amb el conflicte més significatiu ocorrent durant la Guerra de Yom Kipur el 1973, quan Síria va llançar una ofensiva per recapturar el territori. Encara que inicialment reeixida, la contraofensiva israeliana eventualment va repel·lir les forces sirianes i va consolidar el control israelià sobre el Golan.

En termes diplomàtics, la sobirania sobre els Alts del Golan ha estat objecte de negociacions diverses vegades. Tot i això, les converses no han portat a un acord final, i l'annexió de facto per part d'Israel el 1981 segueix sense ser reconeguda per la comunitat internacional. Tot i alguns indicis ocasionals de disposició a negociar, Israel no ha mostrat senyals concrets de tornar el territori, especialment considerant la seva importància estratègica i de seguretat.

Avui, la situació a la regió continua sent tensa. La guerra en curs entre Israel i Hamàs, iniciada el 7 d'octubre del 2023, ha revifat les tensions a tota la regió. Tot i que aquesta guerra està centrada a Gaza, el conflicte subratlla la inestabilitat persistent i la complexitat de les relacions d'Israel amb els seus veïns.