Es poden comprar pisos per entrar-hi a viure per menys de 50.000 euros?

Que l'habitatge és el principal problema per als espanyols (i també per a persones de tot el món) no és cap novetat. El pagament del lloguer o de la hipoteca es porta bona part dels nostres ingressos mensuals, per la qual cosa cal triar amb encert el lloc on vivim.

Tot i això, de vegades apareixen gangues al mercat, pisos per un preu que sol ser fins i tot difícil de creure. Així, al portal Haya Real State, si es fa la cerca correcta, es poden trobar habitatges a un preu apte per a la majoria de butxaques.

De fet, alguns d'aquests habitatges, propietat de CaixaBank, estan a la venda per imports que ni tan sols arriben als 50.000 euros, per la qual cosa són opcions més que bones per convertir-se en la nova llar de qui les vulgui... o fins i tot com a possibilitat d'inversió.

Un dels més econòmics, de fet, ni tan sols arriba a la meitat de limport anteriorment esmentat; es tracta d´un pis de 3 habitacions a Torrent, molt a prop de València... que es pot comprar per 23.200 euros.

Però si aquesta quantitat sembla excessiva, una de les oportunitats més econòmiques és a Bedmar (Jaén)... i costa 5.600 euros. Això sí, en aquest cas l'immoble "es troba en un estat de deteriorament considerable, i són necessàries tasques de rehabilitació/reconstrucció que seran per compte i càrrec de l'adquirent".

Pel que fa a Catalunya, dos dels pisos que estan a un preu més competitiu són a la demarcació de Tarragona. Per 37.500 euros es pot adquirir un baix a Valls amb una superfície de 82 metres quadrats amb una habitació i un bany. Tot i això, igual que en el cas de la localitat de Jaén, el pis necessita profundes reformes per poder estar a punt per viure.

L'altre, Deltebre, es ven per 49.400 euros. Es tracta d'un pis, també situat en uns baixos, amb una superfície de 89 metres quadrats on hi ha 2 habitacions i 1 bany. La cuina està completament equipada ia més a més el bloc compta amb ascensor. En aquest cas, la vivenda està en bon estat.