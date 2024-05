Les compres de Mercadona a proveïdors catalans van superar els 5.000 milions el 2023

per Redacció CatalunyaPress

Mercadona va fer compres per valor de 5.004 milions d'euros a 240 proveïdors i interproveïdors especialistes i més de 1.700 pimes catalanes o amb seu a Catalunya, informa aquest dilluns en un comunicat.

Va comprar 46,4 milions de quilos de fruita (sobretot pera, poma, préssec i nectarina) a empreses lleidatanes com Catafruit, Nufri, Molnar i Grup Cooperatiu Fruits de Ponent; de Girona, com a Fructícola Empordà i Girona Fruits, i de Tarragona com a Cerima Cherries.

Per a embotits, ha comprat Casa Tarradellas, Embotits Monter, Noel i La Selva, entre d'altres, que han servit més de 122 milions de quilos. També va comprar 12,5 milions d'unitats de pastissos a Pastisfred (Montblanc, Tarragona), 9 milions d'unitats de quefir líquid de Productes del Moianès a Moià (Barcelona); 390.000 quilos de figues d'Eco Figs Fruits (Lleida), i més de 2,7 milions de quilos de peix fresc del litoral.

Laboratoris Maverick a Ulldecona (Tarragona) va comercialitzar 78,9 milions d'unitats de gels de bany i xampús; You Cosmetics a Gavà (Barcelona) i Wecolors a Vilassar de Dalt (Barcelona) va produir 34,9 milions d'unitats de productes de cosmètica, i Saplex, amb seu a Canovelles (Barcelona), 71,5 milions de rotllos de bosses d'escombraries.

Balanç del 2023

Mercadona va tancar l'any passat amb una plantilla de 15.205 persones, després de crear 590 llocs de treball, i amb 249 supermercats, 197 dels quals 197 ja tenen implantat el model de botiga eficient. La companyia va invertir 75 milions d'euros en la millora de la xarxa de botigues i en l'optimització de la xarxa logística. L'any es va tancar amb 669 punts de recàrrega per a vehicles elèctrics i 12.000 plaques fotovoltaiques als centres de Catalunya.

Mercadona, un dels principals supermercats a Espanya, té l'origen el 1977 quan l'empresari valencià Juan Roig va assumir el control d'una cadena de botigues d'ultramarins fundada pel pare.

Al llarg dels anys, Roig va transformar aquestes botigues en allò que avui coneixem com a Mercadona, aplicant una estratègia centrada en l'eficiència, la qualitat dels productes i un tracte proper al client. Avui dia, Juan Roig continua sent el màxim responsable i líder de Mercadona, destacant-se pel seu enfocament innovador i el seu compromís amb el creixement i l'excel·lència al sector de la distribució alimentària.