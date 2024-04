Compte enrere per a l'America's Cup: quin serà el seu impacte a Barcelona?

per Redacció CatalunyaPress

Barcelona està en ple procés de preparació per a un esdeveniment de gran magnitud: la Copa Amèrica de vela. Aquest esdeveniment promet ser un gran impuls econòmic per a la ciutat, amb un impacte previst de 1.115 milions d'euros i l'expectativa d'atraure 2,5 milions de turistes, segons revela un estudi fet recentment per la Universitat Pompeu Fabra (UPF).

Els equips participants s'espera que gastin un total de 231 milions d'euros. Aquesta despesa, però, mostra una disparitat notable: els equips principals invertiran 225 milions d'euros, mentre que els equips femenins i juvenils gastaran només 6 milions d'euros.

D'altra banda, els turistes contribuiran significativament a l'economia local amb una despesa projectada de 689 milions d'euros. Desglossant aquesta suma, 482 milions provenen d'espectadors internacionals, 113 milions de visitants nacionals i 94 milions d'altres visitants.

L'organització de l'esdeveniment no es queda enrere quant a contribució econòmica, amb inversions que sumen 118 milions d'euros i 77 milions més assignats a despeses operatives.

Per posar en context la magnitud d'aquest esdeveniment, l'edició anterior, celebrada a Auckland (Nova Zelanda), va atreure 800.000 persones i va aconseguir captar l'atenció de 941 milions d'espectadors a nivell mundial i va generar un valor mediàtic de 833 milions d'euros. La Copa Amèrica a Barcelona no només promet ser un espectacle esportiu de primera categoria sinó també un important motor econòmic i turístic per a la ciutat.

La Generalitat i el Govern hi aportaran, cadascun, 15 milions d'euros; l'Ajuntament de Barcelona hi contribuirà amb 10 milions, i el Consorci de Turisme hi afegirà 5 milions més. Aquesta suma econòmica es destinarà als organitzadors de lʼesdeveniment, específicament a America's Cup Events (ACE) i la Fundació Barcelona Capital Nàutica (Fbcn).

Addicionalment, el març del 2023, el Consell Superior d'Esports (CSD) va concedir una ajuda financera de divuit milions d'euros destinada a la gestió de la competició.

Aquest esforç financer reflecteix el compromís de la ciutat per integrar-se més amb el mar, tal com ho va expressar Ignasi Armengol, director de Fbcn, durant un esdeveniment el 31 de març passat. En aquest sentit, la competició i la Generalitat han signat un conveni de col·laboració que té com a finalitat impulsar el sector nàutic a Catalunya.