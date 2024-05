Compte enrere per a la inauguració de la ciutat esportiva del CF Damm

per Pau Arriaga Pérez

Les obres de construcció de la Ciutat Esportiva del Club de Futbol Damm, per a la qual s'ha triat la muntanya de Montjuïc de Barcelona, encaren la recta final. A començaments d'any, el club cerveser hauria fixat el diumenge 16 de juny per a la inauguració del complex, en una jornada de festa per a una de les grans entitats del futbol formatiu de Catalunya.

Es tracta d'un complex esportiu, que comptarà amb una superfície de 30.000 metres quadrats i que s'integrarà de manera sostenible al seu entorn, una de les dues muntanyes que hi ha a la capital catalana. Tindrà dos camps de futbol 11 (un dels quals es podrà dividir per jugar a futbol 7) i també edificis per a diversos usos.

Tot i que va néixer al districte de Nou Barris, Damm ha triat aquest espai tan lligat a l'esport de la ciutat (on es van celebrar la immensa majoria de competicions dels Jocs Olímpics del 1992) per establir la seva nova casa.

Les obres es van posar en marxa el novembre del 2022 i, si els terminis es compleixen, estaran a punt en un termini proper a l'any i mig.

Referent de la formació

Actualment, el club compta amb 13 equips, des de benjamins fins a juvenils, tant masculins com a femenins. La seva trajectòria i prestigi fa que molts joves futbolistes vulguin vestir la samarreta vermella i que moltes famílies somiïn que els seus petits comencin a desenvolupar la seva carrera futbolística (i també formar-se com a persones) al club cerveser.

Els més grans, els juvenils A, han acabat les seves respectives temporades a les zones altes de les lligues que han disputat. El masculí ha estat sisè al grup 3 de la Divisió d'Honor, únicament per sota de Mallorca, Espanyol, Barça, Badalona i Saragossa.

Per la seva banda, el femení ha acabat a la quarta posició al grup 1 de Preferent, per darrere del Barça, el Llevant Las Planas i l'Europa.

Futbolistes de primer nivell com Gerard Moreno, David López, Aleix Vidal, Cristian Tello, Carles Pérez, Rubén Alcaraz, Keita Baldé, Víctor Vázquez, Ramon Terrats, Maria Pérez, Laia Parera i Montse Quesada s'han format a la Damm.