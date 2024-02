Els comptes no surten: eDreams perd 4 milions d'euros en 9 mesos

per Redacció CatalunyaPress

L'agència de viatges online eDreams Odigeo va registrar unes pèrdues netes de 4 milions d'euros durant els primers nou mesos de l'exercici fiscal 2024, finalitzat el 31 de desembre, davant dels "números vermells" de 34,1 milions d'euros del mateix període de un any abans.

En termes ajustats, la companyia va perdre 0,2 milions d'euros entre l'abril i el desembre, en contrast amb les pèrdues de 25,8 milions d'euros del mateix període de l'any anterior, segons ha informat aquest dimecres 28 de febrer l'empresa a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

Des de la companyia creuen que “aquesta partida reflecteix millor el rendiment operatiu real del negoci”.

A causa de l'exitosa expansió de la base de membres Prime, els ingressos d'eDreams van créixer un 13% en els primers nou mesos de l'any fiscal, fins a 474,2 milions d'euros, mentre que els ingressos 'cash' van augmentar un 10% , fins als 507,3 milions d'euros, xifra rècord de la companyia en aquest període.

Per part seva, el resultat brut d'explotació (Ebitda) 'Cash' d'eDreams va assolir els 88,6 milions d'euros, un 54% més que els 57,4 milions d'euros registrats en el mateix període del 2023, impulsat sobretot per l'èxit continu de la plataforma de subscripció, mentre que l'Ebitda ajustat es va multiplicar per tres, fins a totalitzar 55,5 milions d'euros.

Amb aquests resultats, el conseller delegat del grup, Dana Dunne, ha destacat que "amb cada trimestre que passa, es fa cada vegada més evident com ha estat encertat el canvi en el nostre model de negoci". "Estem encantats d'haver batut rècord d'ingressos 'cash' i assolir un destacable 54% de creixement en rendibilitat", ha afegit.

El servei de subscripció Prime de l'agència de viatges va augmentar el 38% interanual i va superar els 5,41 milions de subscriptors en finalitzar el període entre abril i desembre. El creixement trimestral en membres Prime està en línia amb la taxa necessària per assolir l'objectiu establert de 7,25 milions en acabar l'exercici del 2025.

A més, les reserves via mòbil es van incrementar i van suposar un 59% de les reserves totals de vols del tercer trimestre davant del 55% el 2023, un increment de quatre punts percentuals en un any.

"En general, aquest període dels nou mesos ha mantingut les tendències de millora que ja es van donar en trimestres anteriors, així com un important increment en la rendibilitat, ja que cada cop comptem amb més membres Prime que renoven la subscripció", ha destacat la companyia en un comunicat.