Coneixien els antics egipcis mètodes per tractar el càncer?

per Redacció CatalunyaPress

Les marques de tall en un crani de 4.000 anys d'antiguitat podrien ser indicis que els antics egipcis van intentar operar el creixement excessiu de teixit o aprendre més sobre trastorns cancerosos després de la mort d'un pacient, segons un estudi d'investigadors internacionals publicat a la revista Frontiers in Medicine .

"Veiem que, encara que els antics egipcis eren capaços de bregar amb fractures cranials complexes, el càncer seguia sent una frontera del coneixement mèdic", afirma Tatiana Tondini, investigadora de la Universitat de Tubinga (Alemanya) i primera autora de l'estudi.

"Aquesta troballa és una prova única de com la medicina egípcia antiga hauria intentat abordar o explorar el càncer fa més de 4.000 anys", afegeix l'autor principal de l'estudi, el professor Edgard Camarós, paleopatòleg de la Universitat de Santiago de Compostela (Espanya) . "Aquesta és una nova perspectiva extraordinària en la nostra comprensió de la història de la medicina".

"Volíem aprendre sobre el paper del càncer en el passat, què tan prevalent era aquesta malaltia a l'antiguitat i com les societats antigues interactuaven amb aquesta patologia", explica Tondini. Per això, els investigadors van examinar dos cranis conservats a la Col·lecció Duckworth de la Universitat de Cambridge (Regne Unit). El crani i la mandíbula 236, que daten entre el 2687 i el 2345 aC, pertanyien a un individu masculí d'entre 30 i 35 anys. El crani E270, que data d'entre 663 i 343 aC, pertanyia a una dona més gran de 50 anys.

Al crani 236, l'observació microscòpica va mostrar una lesió de grans dimensions compatible amb una destrucció excessiva de teixit, condició coneguda com a neoplàsia. A més, hi ha unes 30 lesions metastàsiques petites i rodones repartides per tot el crani.

El que va sorprendre els investigadors va ser el descobriment de marques de tall al voltant d'aquestes lesions, que probablement van ser fetes amb un objecte punxant, com un instrument metàl·lic. "Quan observem per primera vegada les marques de tall sota el microscopi, no podíem creure el que teníem al davant", sorprèn Tondini.

"Sembla que els antics egipcis realitzaven algun tipus d'intervenció quirúrgica relacionada amb la presència de cèl·lules canceroses, fet que demostra que la medicina de l'antic Egipte també realitzava tractaments experimentals o exploracions mèdiques en relació amb el càncer", explica el coautor, el professor Albert Isidre, oncòleg quirúrgic de l'Hospital Universitari Sagrat Cor de Barcelona (Espanya) especialitzat en Egiptologia.