Laporta confirma la crisi entre el Barça i Nike

per Redacció CatalunyaPress

Joan Laporta, president del Futbol Club Barcelona, ha deixat palès la crisi entre el club i Nike, la marca que el vesteix, després de molts anys de relació, i davant d'un possible cessament de la mateixa. Ho ha fet a la primera entrega d''El Pòdcast del President Joan Laporta', un nou podcast de la televisió del club, Barça One.

Allà, el dirigent ha reconegut que “vam dir a Nike que, en base a uns incompliments que per a nosaltres eren flagrants, nosaltres resolíem el contracte. Tenien 45 dies per compensar-nos, no ho van fer i els vam comunicar que es resolia el contracte. Ens van respondre amb unes mesures cautelars que nosaltres hem contestat i ara estem veient la solució a aquestes mesures”.

En aquest sentit, Nike “ha intentat millorar el contracte, però han realitzat esforços que no són suficients, perquè sabem que el mercat paga més”. Els darrers mesos s'ha especulat que el club blaugrana podria canviar Puma, o fins i tot crear una marca pròpia.

"Estem de manera civilitzada, amb totes les opcions que tenim, treballant. Estem convençuts que tindrem el millor contracte del món. Estem oberts a tot, però no podem tenir un contracte molt inferior al que paga el mercat. És la nostra responsabilitat com a directius executius del club aconseguir el millor contracte", ha afegit.

L'emblemàtica relació Barça-Nike

La relació entre el FC Barcelona i Nike és una de les associacions més emblemàtiques al món del futbol i de l'esport en general. Nike és el proveïdor oficial de la indumentària del FC Barcelona des del 1998, quan va reemplaçar la marca Kappa. Des de llavors, Nike ha estat responsable de dissenyar i produir els uniformes oficials de l'equip, així com d'una àmplia gamma de productes de marxandatge.

Aquesta associació ha estat enormement lucrativa tant pel club com per la marca esportiva. El FC Barcelona ha aconseguit èxits esportius mentre vesteix la icònica "samarreta blaugrana" de Nike, incloent múltiples títols de La Lliga, la Lliga de Campions de la UEFA i altres trofeus importants. Per part seva, Nike ha gaudit d'una àmplia visibilitat global gràcies a l'enorme base de seguidors del Barcelona a tot el món ia la presència constant de l'equip en competicions internacionals.