Confirmat! Aquesta serà l'artista internacional que lluirà el Barça al Clàssic

El logotip de la cantant colombiana Karol G apareixerà a les samarretes del FC Barcelona al Clàssic del proper 21 d'abril davant el Reial Madrid a l'Estadi Santiago Bernabéu, encara que abans, el club blaugrana l'estrenarà aquest dissabte a l'equip femení al seu partit davant el Vila-real al Johan Cruyff.

Fruit del seu acord amb 'Spotify', el conjunt català, com ja fes altres vegades amb Rosalía, els Rolling Stones o Drake, lluirà a la samarreta el logotip d'una popular artista, en aquest cas la coneguda Karol G, la cantant llatina amb més reproduccions durant els últims quatre anys a la plataforma a nivell global gràcies a temes com 'Provença', 'TQG' o 'Qlona' i amb cançons que apareixen a més de 100 milions de 'playlists' creades pels usuaris.

D'aquesta manera, segons ha informat el FC Barcelona aquest divendres, el representatiu cor espinat de Karol G s'estrenarà per primera vegada a la samarreta al xoc de la Lliga F contra el Vila-real i posteriorment el portarà l'equip masculí al decisiu Clàssic d'una setmana després de LaLiga EA Sports.

“Aquest nou canvi de logo vol retre homenatge a aquelles persones que canvien les regles del joc, que superen barreres i que deixen un llegat a les noves generacions per expressar-se tal com són. La Bichota, com els jugadors i jugadores del Barça, és una inspiració per a moltes persones. I el seu paper ha estat clau per portar la música llatina a noves cotes d'èxit global", va remarcar el Barça.

L'artista colombiana va subratllar que "el símbol del cor representa el que es va convertir en l'estil Bichota", un moment de la seva vida en què va trobar "força, resiliència i suport".

"Gràcies a 'Spotify' i al FC Barcelona, veure'l a la part davantera d'una samarreta que inspira tant aquesta mateixa energia és realment important", va confessar Karol G.

Per part seva Juli Guiu, vicepresident de Màrqueting del FC Barcelona, ha recordat que "l'acció del canvi de logotip a la samarreta s'ha convertit en una de les més icòniques i reeixides de la relació entre el Barça i Spotify".

"L'expectativa sobre qui serà el proper artista escollit genera conversa a tots els nivells durant setmanes i l'impacte resultant quan finalment es revela pot mesurar-se a nivell global. Aquesta vegada, l'elecció d'una artista tan reconeguda com Karol G ens ajuda, de la mà de 'Spotify', a crear sinergies més enllà de l'esport i connectar amb una nova generació d'aficionats blaugranes a tot el món”, va assegurar.

"Estem molt orgullosos de celebrar l'increïble èxit de Karol G a través de l'emblemàtica samarreta del Barça. La seva música inspira una passió única similar a la del club i és increïble unir-los tots dos. Sent la artista llatina més gran de 'Spotify' i pionera al seu camp, sabíem que era una companya d'equip perfecta per al FC Barcelona", va advertir Marc Hazan, vicepresident de Patrocinis i Màrqueting de la plataforma.

El conjunt 'culer' va indicar que com és habitual en aquests emblemàtics canvis de logo, es posaran a la venda dues edicions exclusives de la samarreta de partit, que es poden adquirir des d'aquest divendres a les 'Barça Stores' ia la plataforma de ' e-commerce' del club.

D'una banda, la FC Barcelona x Karol G Limited Edition constarà d'una estrebada de 1899 unitats en qualitat 'Match' i, de l'altra, la FC Barcelona x KAROL G Signed Limited Edition, la més exclusiva, constarà de només 22 unitats de la samarreta, també en qualitat 'Match', i amb la signatura de les jugadores i jugadors titulars dels dos partits, l'enfrontament de la Lliga F i el Clàssic.

FC Barcelona, Spotify i Karol G també posen a la venda aquest divendres a la web oficial de l'artista, una edició limitada de roba 'lifestyle' amb samarretes, dessuadores, bufandes, gorres i ampolles d'aigua.