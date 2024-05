Confirmat: Ucraïna participarà als Jocs Olímpics de París

per Pau Arriaga Pérez

Ucraïna enviarà aquest any un equip d'esportistes als Jocs Olímpics de París 2024, malgrat la persistent guerra amb Rússia, segons va confirmar dilluns passat 20 de maig a última hora des de Kíev el ministre d'Esports, Matviy Bidnyi.

Bidnyi va dir que Ucraïna ja s'havia anotat una victòria, ja que Rússia havia estat suspesa pel moviment olímpic després de la seva invasió d'Ucraïna el febrer del 2022.

Per part seva, Vadym Gutzeit, president del Comitè Olímpic Ucraïnès (COU), va descriure el viatge als Jocs, que se celebren del 26 de juliol a l'11 d'agost, com un important missatge. "Ja és una victòria que siguem capaços de participar en condicions d'invasió. Els esportistes es van preparar per als Jocs sota míssils i bombes", va afirmar.

El Comitè Olímpic Internacional (COI) i les diferents associacions esportives pretenen garantir que no es permeti participar els esportistes que hagin donat suport a la invasió russa. Ucraïna ha facilitat documentació sobre els esportistes russos i bielorussos per recolzar les decisions sobre això.

Aquestes disposicions han rebutjat el camí per a la participació d'Ucraïna, i l'anunci del dilluns 20 de maig representa la confirmació formal.

De fet, a principis d'aquest mes de maig, el Comitè Olímpic Ucraïnès va publicar unes recomanacions adreçades als seus esportistes en què els recomanava que, en la mesura del possible, evitessin les trobades i les fotografies amb esportistes russos i bielorussos, que també participaran als Jocs.

URSS, Equip unificat i Ucraïna

Abans de la dissolució de la Unió Soviètica el 1991, els esportistes ucraïnesos van competir del 1952 al 1988 sota la bandera de la Unió Soviètica i el 1992 com a part de l'Equip Unificat.

Ha participat en 7 edicions dels Jocs Olímpics d'Estiu, la seva primera presència va tenir lloc a Atlanta 1996. El país ha obtingut un total de 139 medalles a les edicions d'estiu: 35 d'or, 36 de plata i 68 de bronze.

Dos mesos per al tret de sortida

La cita olímpica, que tindrà com a escenari la capital de França entre el 26 de juliol i l'11 d'agost del 2024, centrarà les mirades de tot el món de l'esport.