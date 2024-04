Confirmats els caps de files del Team Movistar per al Giro d'Itàlia 2024

per Pau Arriaga Pérez

Els colombians Nairo Quintana, Einer Rubio i Fernando Gaviria encapçalen el grup de vuit ciclistes del Movistar Team per a la disputa del Gir d'Itàlia 2024, que comença el 4 de maig a Venaria Reale i acaba el 26 de maig a Roma, amb un bloc partit entre els que intentaran guanyar en etapes de muntanya i els que intentaran guanyar l'esprint.

L'únic equip espanyol de la màxima categoria presenta un equip molt colombià per a la corsa rosa , amb Nairo Quintana (l'únic campió de la gran ronda italiana en lliça) i Einer Rubio buscant triomfs d'etapa i fer bona general i, per altra banda, el seu compatriota Fernando Gaviria lluitant amb la resta de velocistes per les etapes planes.

Nairo Quintana, recuperat d'un trencament de lligaments a l'espatlla que va patir en una caiguda a la Volta a Catalunya, és el nom més destacat del vuit telefònic, si bé ja va comentar dies enrere que el seu objectiu no serà anar a buscar la màgia rosa .

Completen l'alineació els espanyols Pelayo Sánchez i Albert Torres, el nord-americà Will Barta i els italians Davide Cimolai i Lorenzo Milesi. La direcció esportiva anirà a càrrec de Maximilian Sciandri, José Joaquín Rojas i Jürgen Roelandts.

Així, és un Movistar Team dividit en dos, amb una alineació amb escaladors i una proposta de 'tre' per ajudar Fernando Gaviria als esprints, sent les seves tres primeres opcions a Fossano (dilluns 6), Andora (dimarts 7) i Lucca (dimecres 8).

Com és habitual, després de la disputa del Giro el calendari de les grans voltes tindrà poc més d'un mes de 'respiro' abans que es posi en marxa la competició que més esperen tots els equips: el Tour de França, que aquest 2024 es disputarà entre els dies 29 de juny i 21 de juliol.

Després de la ronda gal·la arribarà la tercera de les grans, també en dates estivals: la Vuelta Ciclista a Espanya. La gran ronda per estapes de l'Estat espanyol s'engegarà el 17 d'agost i s'allargarà fins al 8 de setembre, quan els carrers de Madrid coronaran el vencedor.