Consum multa Amazon per tramitar denúncies només en castellà

L'Agència Catalana de Consum (ACC), organisme dependent del Departament d'Empresa de la Generalitat, ha imposat una multa de 10.000 euros a Amazon per la manca d'"instruccions en català als armaris de recollida de productes". Segons la resposta parlamentària del conseller Roger Torrent del 23 de febrer passat a una pregunta de Junts, aquesta multa es considera "lleu del seu tram alt" i correspon a aquesta quantitat. Les sancions greus poden pujar fins als 100.000 euros i les molt greus fins al milió d'euros. Segons explica Vozpópuli , fonts de l'ACC confirmen la sanció, alhora que afirmen que hi ha diversos expedients oberts contra la corporació nord-americana per vulnerar els drets lingüístics, en virtut de la llei de Codi de Consum de Catalunya.

A més, l'ACC ha iniciat un expedient sancionador que es troba en fase de diligències prèvies per "la manca d'acceptació d'un document oficial redactat en llengua catalana, aportat per una persona consumidora a una reclamació prèvia presentada a l'empresa". Això fa referència a una resolució d'Amazon del 9 de gener passat, quan va instar una client que presentés la seva denúncia en castellà en lloc d'en català, com ja havia fet. La Plataforma per la Llengua va denunciar aquest fet davant de l'Oficina de Garanties Lingüístiques i va acusar l'empresa d'incomplir la Llei de política lingüística.

Segons fonts coneixedores, l'ACC ha instat Amazon a prendre mesures per garantir l'ús del català, sol·licitant atenció en aquesta llengua i demanant que sigui més activa a l'impuls del català a la seva pàgina web i als etiquetats. L'Agència fa un seguiment proper de la companyia i, el juny de l'any passat, s'hi va reunir per revisar les reclamacions rebudes contra l'empresa l'any 2022. La Plataforma per la Llengua, que té una forta influència a l'ACC amb diverses reunions anuals i participació directa a l'avantprojecte del nou Codi de Consum de Catalunya, ha denunciat que Amazon "vulnera sistemàticament els drets dels catalanoparlants en no emetre factures en català ni tenir la web disponible en la llengua pròpia".