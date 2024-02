Molt contagiós: Aquest és el nou virus que s'està expandint a gran velocitat

Es desferma una onada de norovirus, un virus estomacal altament contagiós, que està causant estralls al nord-est dels EUA, provocant el tancament d'escoles i deixant els ciutadans afectats amb símptomes alarmants, inclosa una diarrea violenta.

El Dr. Alfred Sacchetti de l'Hospital Virtua Our Lady of Lourdes a Camden, Nova Jersey, adverteix que el virus és altament contagiós, amb només una partícula suficient per causar malaltia. Dades recents dels Centres per al Control i la Prevenció de Malalties dels EUA revelen que la regió, especialment Pennsilvània, Nova Jersey i Nova York, està experimentant la major taxa de positivitat per a aquest cep hiper virulent.

Un impactant 14% de les proves d'hisop realitzades a la regió a principis de febrer van donar positiu per a aquest virus gastrointestinal, un augment significatiu des del 4% registrat al novembre abans del brot.

Residents com Jacob Joyner, de Cherry Hill, Nova Jersey, comparteixen experiències sobre com el virus ha afectat les seves llars i comunitats, amb brots a escoles bressol i escoles.

Tot i això, l'abast del norovirus no es limita al nord-est, ja que s'està registrant un augment a tot el país, amb un augment del 3% en les proves positives des del novembre.

El norovirus és conegut per ser la principal causa de gastroenteritis aguda als Estats Units, amb milions de casos reportats cada any. Els símptomes, que inclouen diarrea violenta, mal d'estómac i vòmits, poden ser greus i durar fins a tres dies.

La propagació del virus és particularment preocupant perquè fins i tot unes poques partícules poden infectar una persona, i els infectats poden continuar sent contagiosos durant setmanes després que els símptomes desapareguin.

Les autoritats prenen mesures per contenir la propagació del virus, amb el tancament temporal d'escoles i la neteja profunda d'àrees afectades.

Encara que el norovirus és resistent al desinfectant de mans, les precaucions com rentar-se les mans, esbandir fruites i verdures, i cuinar marisc a fons poden ajudar a mitigar-ne la propagació.

La recomanació per a aquells infectats amb el virus és quedar-se a casa, evitar preparar aliments per a altres i Nadóre líquids per prevenir la deshidratació, el símptoma més greu associat a la malaltia.