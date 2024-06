Els contagis de Covid-19 comencen a frenar: pugen només un 9% la darrera setmana

La incidència de Covid-19 a Espanya se situa en 128,6 casos per cada 100.000 habitants, fet que suposa un increment del nou per cent davant els 117,5 casos per 100.000 habitants de la setmana prèvia, però una baixada del ritme de contagis ja que, la setmana anterior els contagis van augmentar un 60%.

Així, segons es recull a l'últim informe del sistema de vigilància d'Infecció Respiratòria Aguda a Espanya (SiVIRA), pertanyent a l'Institut de Salut Carles III, que recopila les dades de la setmana del 10 al 16 de juny, el "bec" de contagis sembla haver-se superat ja que, encara que segueixen augmentant els casos i la taxa de positivitat de Covid-19 és del 30%, el ritme de contagis ha baixat notablement.

Actualment, la taxa d'hospitalització per Covid-19 és de 3,5 casos per 100.000 habitants, davant de 4,3 casos per 100.000 habitants la setmana prèvia. En termes de gravetat, des de l'inici de temporada, els casos hospitalitzats per Covid-19 presenten un 30,4% de pneumònia, un 3,9% d'admissió a UCI i un 8,4% de letalitat.

En total, la taxa d'Infecció Respiratòria Aguda (IRA) en Atenció Primària a nivell nacional també ha baixat la darrera setmana, amb 428,5 casos per cada 100.000 habitants davant els 452,1 casos/100.000 h la setmana prèvia. Així, les taxes de síndrome gripal són de 8,2 casos per 100.000 habitants (8,8 casos/100.000 h la setmana prèvia) i les de bronquiolitis d'1,3 casos per 100.000 habitants (1,6 casos/100.000 ha la setmana prèvia).

El percentatge de positivitat és de 0,7% per a grip (0,5% a la setmana prèvia), 30% per SARS-CoV-2 (26% a la setmana prèvia) i 0,2% per a virus respiratori sincitial (VRS), mateixa xifra que la setmana anterior.

Així, s'estima una incidència de grip de tres casos per cada 100.000 habitants (2,3 casos/100.000 h a la setmana prèvia) i de 0,9 casos per 100.000 habitants (0,9 casos/100.000 h a la setmana prèvia) per a VRS.

Pel que fa a la vigilància d'Infecció Respiratòria Aguda Greu (IRAG) a Hospitals, la taxa d'hospitalització per IRAG és de 13 casos per cada 100.000 habitants (13,4 casos/100.000 hores la setmana prèvia).

El percentatge de positivitat és de 0,8 per cent per a grip (1,1% a la setmana prèvia), 27 per cent per SARS-CoV-2 (32,2% a la setmana prèvia) i 0,4 per cent per a VRS (0% a la setmana prèvia).

En grip s'estima una taxa d'hospitalització de 0,1 casos per 100.000 habitants (0,1 casos/100.000 hores a la setmana prèvia). En termes de gravetat, des de l'inici de temporada, els casos hospitalitzats per grip presenten un 32,1% de pneumònia, un 5,7% d'admissió a UCI i un 7,1% de letalitat.

La taxa d'hospitalització per VRS és de 0,1 casos/100.000 h (0 casos/100.000 h durant la setmana prèvia). En termes de gravetat, des de l'inici de temporada, els casos hospitalitzats per VRS presenten un 20% de pneumònia, un 10,3% d'admissió a UCI i un 3,8% de letalitat.

Pel que fa a la vigilància virològica, la variant de SARS-CoV-2 identificada en major proporció en els casos d'IRAS en atenció primària han estat BA.2.86 (59,62%), amb predomini del 81,49% des de l'inici de la temporada corresponent a la circulació de llinatges i sublinatges JN.1.

La variant de SARS-CoV-2 identificada en major proporció en els casos d'IRAG a hospitals és BA.2.86 (60,47%), amb un predomini del 80,98% des de l'inici de la temporada corresponent a la circulació de llinatges i sublinatges JN.1.

El 96% dels virus gripals identificats a Atenció Primària són de tipus A (31,3% d'AH3N2 i 68,7% d'A(H1)pdm09 entre els subtipats) amb un 21,5% de virus A no subtipat . Entre els 1607 virus gripals identificats en casos hospitalitzats, 1591 són de tipus A, amb un 51% de virus A no subtipat. Entre els VRS tipats en casos hospitalitzats, 46,1% són de tipus A i 53,9% de tipus B.