Contundent crítica a Laporta: ''Com tracta el Barça les seves llegendes!''

El FC Barcelona ha confirmat la sortida de Xavi Hernández com a entrenador del club i ha marcat el final d'un cicle. La notícia ha provocat les primeres reaccions al món del futbol, destacant entre elles les declaracions del tècnic del Sevilla, Quique Sánchez Flores.

En una roda de premsa recent, Quique Sánchez Flores no va escatimar en paraules al criticar la manera com el Barcelona ha tractat les seves llegendes. "¡Que mal tracta el Barcelona a les seves llegendes!", va exclamar el tècnic, fent ressò dels sentiments de molts aficionats i analistes que han observat la sortida de figures icòniques del club els últims anys. Sánchez Flores va esmentar casos específics com els de Ronald Koeman, Lionel Messi i ara Xavi Hernández, subratllant el que considera una "mala ratxa" en la gestió del club respecte als seus ídols.

"No ho hauria de dir, però què malament tracta el Barcelona a les seves llegendes, què malament, quina mala ratxa. És una mala ratxa, probablement, però quina mala ratxa, quina mala ratxa... Amb Koeman, amb Messi, amb Xavi ara . Que malament", va afegir, emfatitzant la necessitat d'un canvi en la política del club cap a aquells que han contribuït significativament a la seva història.

Sánchez Flores també va expressar el seu desig que els clubs, en general, tractin millor les llegendes. "Tant de bo els clubs tractessin fantàsticament bé les seves llegendes, seria fantàstic. Això suma, aquest és un llegat que, en la connexió de dirigents cap a l'afició, connecta molt: tractar bé les llegendes", va afirmar. Segons el tècnic sevillista, reconèixer i valorar adequadament les icones del club no només és una qüestió de justícia, sinó també una manera d'enfortir l'enllaç entre la directiva i l'afició.

Pel que fa a Xavi Hernández, Sánchez Flores va destacar la seva gran contribució tant com a jugador com a entrenador del Barcelona. "Xavi és un entrenador que ha sentit molt el club, ha viscut moltes coses com a jugador i ha fet una bona feina com a entrenador", ha assenyalat, reconeixent l'esforç i dedicació de Xavi en la seva etapa al capdavant de l'equip.

"Xavi és un entrenador que sent molt el club, que ha viscut etapes molt bones com a jugador, que ha pertangut a un equip molt gran. Ha realitzat una molt bona feina", va reiterar Sánchez Flores, demanant que no es comparés la gestió de Xavi amb altres èpoques del club per evitar judicis injustos.

A més, Sánchez Flores va esmentar la seva intenció d'acomiadar-se personalment de Xavi: "Li faré una abraçada enorme. Parlarem, sempre ens hem comunicat fantàsticament bé". Aquest gest reflecteix el respecte i l'admiració que hi ha entre tots dos entrenadors.