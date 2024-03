La convocatòria d'eleccions frena les inversions per pal·liar la sequera a Catalunya

per Purificació González Pérez

Estirats els comptes d'aquest 2024 qui assumeixi la gestió amb posterioritat haurà d'agafar els comptes de la Generalitat en precari i amb una gran sequera per a la qual s'havia reservat 1.045 milions d'euros als comptes del 2024 per pal·liar-la.

Amb aquesta pròrroga pressupostària no es podran assumir els compromisos de pujada de salaris ni amortització del deute i pagar els interessos, tots dos capítols de despesa creixents.

Quan hi hagi algun contratemps o es vulgui fer alguna inversió no prevista, s'hauran d'aprovar modificacions de crèdit perquè aquesta pròrroga pressupostària es dilatarà més del previst i durant tot aquest 2024.

Les inversions que quedaran a l'aire durant tot aquest 2024

Les ajudes tan esmentades als Ajuntaments per arreglar les fuites d'aigua en el seu sistema de repartiment local no es podran dur a terme fins després gairebé de l'estiu d'aquest 2024 enmig d'una gran sequera.

La Generalitat havia decidit invertir aquest 2024 prop de 27 milions d'euros només per a aquest problema.

A més, per ajudar els agricultors catalans pretenia crear una línia d'ajuda per a la millora dels regs (86 milions).

Ambdues mesures quedaran al calaix encara que podran continuar el seu procés les licitacions de les dues dessaladores de la Tordera i del Foix, gràcies al fet que finalment es va optar que les construís Acuamed, societat dependent de l'Estat, per després cedir la seva titularitat a la Generalitat i que suposen una inversió de 700 milions d'euros.

Una Generalitat interina haurà de prendre mesures clau en la gestió de la sequera

De fet, serà una Generalitat en funcions la que haurà de gestionar i prendre decisions urgents com l'arribada de vaixells d'aigua des de la dessaladora de Sagunt.

En aquest sistema de l'Estat únicament proporciona l'aigua, però la contractació dels vaixells per noliejar aquesta aigua, previstos a partir d'aquest mateix estiu, és responsabilitat de la Generalitat que encara no ha avançat en res.

També s'han de tancar els serrells de l'execució d'obres per cavar pous per extreure aigua per garantir l'aigua precisament a partir del maig.