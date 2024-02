Convoquen Ricky Rubio per a la primera finestra de classificació a l'Eurobasket 2025

El base espanyol Ricky Rubio és la gran novetat a la llista de convocats anunciada aquest dimarts pel seleccionador nacional Sergio Scariolo.

D'aquesta manera, estarà disponible per als dos primers partits de la fase de classificació per a l'Eurobasket del 2025 davant Letònia i Bèlgica.

El jugador català entra entre els elegits pel tècnic italià per als duels davant Letònia i Bèlgica una setmana després que el Barça informés que l'havia inscrit per al que resta d'Eurolliga i Lliga Endesa, encara que seria el del Masnou el que decidirà quan torna.

Rubio va anunciar l'estiu passat que abandonava la concentració de l'actual campiona d'Europa que estava preparant el Mundial del Japó, Indonèsia i les Filipines per "cuidar" la seva salut mental ia finals de gener, després de confirmar el seu adéu a la NBA, es va reintegrar als entrenaments del conjunt blaugrana.

El director de joc no juga a nivell internacional des dels passats Jocs Olímpics de Tòquio.

Al costat del base, la resta d'elegits són Alberto Abalde (Reial Madrid), Carlos Alocén (Reial Madrid), Darío Brizuela (Barça), Víctor Claver (València Basket), Alberto Díaz (Unicaja), Jaime Fernández (Lenovo Tenerife), Rudy Fernández (Reial Madrid), Juancho Hernangómez (Panathinaikos), Xabi López-Arostegui (València Basket), Joel Parra (Barça), Jaime Pradilla (València Basket), Sebas Saiz (Alvark Tòquio) i Yankuba Sima (Unicaja).

D'aquesta llista, destaquen també algunes absències com les del pivot Willy Hernangómez (Barça), la dels bases Sergio Llull (Reial Madrid), Lorenzo Brown (Maccabi) i Juan Núñez (Ratiopharm Ulm) i la de l'aler Alex Abrines (Barça) .

Segons ha indicat el mateix Scariolo, aquests havien demanat no acudir-hi "per raons exclusivament físiques de poder utilitzar aquesta setmana per recuperar i per descansar".

A més, el seleccionador va confirmar que ha citat sis joves jugadors per completar els entrenaments durant la setmana que ve.

Aquests jugadors són Sergio de Larrea (L'Horta Godella), Hugo González (Reial Madrid), Lucas Langarita (Casademont Saragossa), Eli John Ndiaye (Reial Madrid), Jordi Rodríguez (Joventutd) i Mario Saint-Supery (Tizona Burgos).

L'actual campiona d'Europa es concentrarà per a aquesta primera finestra el proper dilluns 19 de febrer a Saragossa, on tres dies després rebrà al Pavelló Príncep Felip Letònia, un partit amb aroma a revenja després de la victòria letona al Mundial passat.

Posteriorment, el combinat nacional es desplaçarà a Bèlgica per enfrontar-se a la selecció belga el diumenge 25 a la localitat de Charleroi.