La Copa de les Gegantes (8-0)

El Futbol Club Barcelona femení ha aixecat aquest dissabte la desena Copa de la Reina per a sorpresa d'absolutament ningú. Sobre el paper, les blaugranes eren molt superiors a la Reial Societat. Sobre l'herba de La Romareda, han estat unes gegantes. Ha fet la sensació que les catalanes han jugat a mig gas, amb la final de les finals a l'horitzó, la de la Champions. I tot i així han aixafat les donostiarres.

De principi a fi. Sandra Paños, que ha tornat a la porteria del Barça, ha estat inèdita. Podria haver passat el partit asseguda en una cadira, i la història hauria estat la mateixa. història ha començat amb Ona Batlle batent Elena Lete. Aquí hi ha hagut l?únic suspens de la tarda, ja que ha hagut d'intervenir el VAR per validar el gol per un fora de joc que no era.

Aquest curs, al Barça li ha costat tirar endavant alguns partits. Però mai no ha passat quan les blaugranes s'han posat tan aviat al davant. A partir d'això, les basques s'han vingut completament a baix, i han comès errors imperdonables en defensa, i sense cap capacitat per passar del migcamp.

Al costat barcelonista, han plogut els gols. La més activa de totes, Salma Paralluelo, ha posat el segon i ha donat brillantor al partit, mentre també ha marcat Graham Hansen per partida doble, i Batlle ha certificat també el doblet.

La final ha marxat al descans amb un contundent 5-0, impropi d'una final de l'elit. A la represa, Jonatan Giráldez ha emprès un carrusel de canvis. Per reservar futbolistes per a la final de la Champions, i també per mantenir en peus de guerra el seu equip. Mariona Caldentey ha fet un doblet en deu minuts, i ha regalat el mateix a Clàudia Pina.



La llotja de La Romareda | Casa Reial



La Reina, lliurant la Copa a Alexia | Casa Reial

Al final no hi ha hagut gaire més història. Els canvis de la Reial Societat han propiciat un control més gran. Les culers han tingut algunes ocasions més, sobretot a les botes de Fridolina Rolfo. Però el 8-0 no hi obligava. Al final, el Barça ha aixecat la Copa, i ja pot pensar a l'Olympique de Lió.