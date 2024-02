Corea del Nord dispara nombrosos míssils de creuer cap al mar de l'Est

per Redacció CatalunyaPress

Les autoritats sud-coreanes han denunciat aquest dimecres que Corea del Nord ha disparat nombrosos míssils de creuer cap al mar de l'Est. Això suposa el cinquè llançament nord-coreà d'aquest any en un repunt de les tensions a la península coreana.

Així ho va confirmar l'Estat Major Conjunt de Corea del Sud, que va detectar els míssils cap a les 9.00 hores (hora local) en aigües al nord-est de la ciutat de Wonsan ia la costa est, va informar l'agència de notícies sud-coreana Yonhap.

En aquest sentit, ha assegurat que han reforçat els sistemes de vigilància i monitorització i que s'estan coordinant estretament amb els Estats Units (EUA) per controlar qualsevol indici de "noves provocacions de Corea del Nord".

Durant les últimes setmanes, Corea del Nord ha llançat nombrosos míssils "estratègics" cap al mar Groc i el de l'Est, i ha derogat els mecanismes de cooperació amb Corea del Sud, als quals ha retirat l'etiqueta de "soci per a la reconciliació i la "reunificació" en considerar-los com un dels seus pitjors enemics juntament amb els Estats Units.

Els experts sostenen que els míssils de creuer disparats des de submarins podrien representar una seriosa amenaça per al sistema de defensa aèria de Corea del Sud si es perfeccionen, ja que són més difícils de detectar i abatre.