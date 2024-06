Corea del Nord llança 250 globus plens d'escombraries i bloqueja l'aeroport de Seul

El llançament de més de 250 globus plens d'escombraries per part de les autoritats de Corea del Nord ha provocat aquest dimecres la suspensió temporal de vols a la capital de Corea del Sud, Seül, represa poc després, segons han confirmat les autoritats sud-coreanes, davant un repunt d'aquesta pràctica per part de Pyongyang, que assegura que respon a accions semblants per part del país veí.

L'Estat Major Conjunt sud-coreà ha assenyalat que al voltant d'un centenar de globus, plens de papers, han caigut a Seül ia la província de Gyeonggi, als voltants de la capital, abans d'afegir que els estudis apunten que no portaven substàncies perjudicials .

Segons les informacions recollides per l'agència sud-coreana de notícies Yonhap, aquests llançaments han provocat suspensions i retards durant tres hores a l'aeroport sud-coreà en tan sols un mes en resposta al llançament de pamflets propagandístics contra el líder nord-coreà, Kim Jong Un. Seül va respondre amb la represa d'una guerra psicològica a través de retransmissions de propaganda mitjançant altaveus a la frontera, represes el 9 de juny per primera vegada en sis anys.

A més, aquests llançaments arriben hores després que Corea del Nord llancés un míssil balístic cap al mar del Japó, conegut com a mar de l'Est per part de Corea del Sud. Les dues Corees segueixen tècnicament en guerra atès que el conflicte bèl·lic desenvolupat entre el 1950 i el 1953 va finalitzar amb la signatura d'un acord d'armistici i no un tractat de pau.

Corea del Sud reprèn les seves maniobres amb foc real a prop de la frontera amb Corea del Nord

El Cos de Marines de Corea del Sud ha reprès aquest dimecres les seves maniobres militars amb foc real a gran escala a prop de les illes Yeonpyeong i Baengnyeong, situades a l'oest del país, a prop de la línia límit que serveix de demarcació marítima i frontera de facto amb Corea del Nord.

Aquestes maniobres no es duien a terme a la zona des de feia set anys, i la seva represa es produeix arran de la suspensió per part de Seül de l'acord intercoreà aconseguit el 2018 entre les dues Corees --que tècnicament segueixen en guerra a falta de la signatura d'un tractat de pau-- per evitar un augment de la tensió entre els països.

El Cos de Marines ha indicat que les seves tropes han fet centenars de trets a l'aigua amb l'ajuda d'obusos autopropulsats K-9 Thunder i llançamíssils Chunmoo, a més de míssils antitanc israelians Spike.

Aquest mateix dimecres, el primer ministre sud-coreà, Han Duck Soo, ha descartat la possibilitat de desenvolupar un programa d'armament nuclear "en aquest moment" tot i que l'amenaça de Pyongyang ha augmentat recentment arran de la visita del president rus, Vladimir Putin, al país veí, on s'ha reunit amb el líder nord-coreà, Kim Jong Un.

"No crec que estiguem en posició de sospesar aquesta mesura ara mateix", ha asseverat Han, que ha manifestat que Seül i Washington es troben immersos en el procés de materialitzar la declaració conjunta assolida el 2023 pels presidents sud-coreà i nord-americà, Yoon Suk Yeol i Joe Biden, respectivament, i que donaria al país un paraigua nuclear.

"Crec que per ara hauríem de consolidar aquest acord. Tot i això, seguirem revisant si és suficient davant una amenaça militar asimètrica externa mitjançant reunions anuals i cims militars", ha puntualitzat, segons ha recollit l'agència sud-coreana de notícies Yonhap.

En aquest sentit, ha destacat que “la millor opció seria defensar el país sense haver de recórrer a les armes nuclears, amb la vista posada a aconseguir que Pyongyang abandoni el seu propi programa nuclear”. "Les sancions imposades per la comunitat internacional i la cooperació entre aliats parteixen de la premissa que no podem acceptar que Corea del Nord tingui aquestes armes nuclears i que ha de posar en marxa mesures de contenció cooperant amb la comunitat internacional", ha afegit.