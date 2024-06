Corea del Sud suggereix que les nenes comencin abans l'escola per augmentar la natalitat

Un grup d'experts del Govern de Corea del Sud ha provocat indignació a la població del país després de suggerir que les nenes comencin l'escola primària un any abans que els nens perquè la mesura podria augmentar la baixa taxa de natalitat del país.

Un informe d'analistes de l'Institut Coreà de Finances Públiques va dir que crear una diferència d'edat d'un any entre nenes i nens a l'escola els faria més atractius quan arribin a l'edat per contraure matrimoni.

L'afirmació es basa en la idea que els homes se senten atrets naturalment per les dones més joves perquè els homes maduren més lentament. Aquestes dones, en teoria, preferirien casar-se amb homes grans.

"Tenint en compte que el nivell de desenvolupament dels homes és més lent que el de les dones, fer que les dones ingressin a l'escola un any abans podria contribuir potencialment que homes i dones es trobin més atractius quan arribin a l'edat adequada per a casar-se", diu l'informe sobre com abordar el declivi de població.

Va afegir: “Si hi ha voluntat de casar-se, aleshores certament es pot assumir la voluntat de tenir una cita. Això, però, no necessàriament condueix a una relació reeixida. Per millorar això, les polítiques que podrien incloure's en aquesta categoria són aquelles que organitzen reunions, milloren les habilitats socials i donen suport a l'autodesenvolupament per augmentar l'atractiu per al sexe oposat”.

Shin Gyeong-a, professor de sociologia a la Universitat Hallym, va dir al diari Korea JoongAng Daily: “Que aquest informe, sense cap anàlisi, hagi estat publicat en un país democràtic, per un institut de recerca estatal que avaluarà mesures per abordar els baixos nivells de pobresa o taxes de natalitat en el futur, ni més ni menys, és ridícul”.

Lee Jae-myung, líder del principal partit d'oposició, va qualificar les recomanacions de l'informe d'“absurdes” i va afegir: “Necessitem prendre mesures fonamentals ia nivell macro[contra la baixa taxa de natalitat]”.

Les crítiques van continuar en línia. Un usuari de la plataforma Naver va dir: “Realment consideren les persones, els nens, com a eines reproductives? Desagradable".

La proposta era “pitjor que dir-los que no tinguessin fills”, va escriure un altre, mentre que altres es van queixar que s'havien utilitzat els diners dels contribuents per finançar l'informe. "En lloc d'això, haurien de proposar polítiques per crear l'ambient adequat per criar els nens", va dir un usuari.

Com a resposta a les crítiques, l'institut va dir que l'informe finançat per l'estat contenia les opinions dels autors individuals i no reflectia necessàriament la seva opinió oficial sobre les mesures governamentals per augmentar la taxa de natalitat.