El cost econòmic de l'absentisme laboral a Espanya

Cepyme ha xifrat el cost de l'absentisme a Espanya en 135.000 milions d'euros a l'any i denuncia que la taxa d'absentisme a Espanya s'ha estabilitzat després de la pandèmia al 7%, una dècima menys que l'any 2020, però gairebé dos punts percentuals al 2018, quan es va situar en el 5,2%.

Aquesta xifra suposa un repunt davant dels 119.150 milions d'euros que va costar l'absentisme l'any 2022 i més del doble del que suposava el 2015, quan l'absentisme va tenir un impacte econòmic de 62.260 milions d'euros, segons dades l'informe 'El absentisme laboral derivat de la incapacitat temporal per contingències comunes' elaborat per l'Associació de Mútues d'Accidents de Treball (AMAT) i recollits per Cepime.

Durant les jornades anomenades Impacte de l'absentisme a les pimes , el president de Cepime, Gerardo Cuerva, ha assegurat que l'absentisme és un "greu problema per a l'empresa" i es veu magnificat a les pimes, fet que sumat a altres qüestions com el problema de les vacants, amb el 70% de les pimes necessitant mà d'obra i no trobant-la, fa que la productivitat a Espanya hagi engrandit el seu gap respecte a l'Europa l'any 2023.

En aquesta línia, el director d'Economia i Polítiques Sectorials de Cepime, Francisco Vidal, ha assegurat que a Espanya hi ha 390.000 vacants i "no les 140.000 diu l'estadística oficial" i ha avisat que "el problema de l'absentisme es retroalimenta amb les vacants".

Durant les jornades, el vicepresident de l'entitat, Ángel Nicolás, ha recalcat que les hores mitjanes no treballades per assalariat han passat de 86 hores el 2018 a 113 hores el 2023, fet que suposa un increment del 32,3% en el nombre de hores mitges.

Pel que fa als costos, ha recalcat que el cost directe de l'absentisme --sals més cotitzacions per retards-- suposen prop de 12.500 milions d'euros i els indirectes --relacionats a contractar gent per la baixa dels treballadors-- puja a 49.700 milions d'euros, mentre que ha recalcat que el cost d'oportunitat --pèrdua de vendes i sobre esforç a la plantilla-- no es pot xifrar.

De la mateixa manera, ha avisat de l'increment del 42% de la Incapacitat Temporal per Contingència Comuna entre el 2018 i el 2023, davant la reducció del 19% dels casos d'Incapacitat Temporal per Accident de Treball en el mateix període. En aquest sentit, ha apuntat que els primers són controlats per la sanitat pública i aquests darrers per les mútues.

Quines són les causes?

Les raons, a parer seu, serien la saturació dels serveis de salut per falta de capacitat, cosa que està endarrerint les altes; l'augment de les llistes d'espera de la sanitat; l'ampliació dels permisos de paternitat i maternitat, mentre que ha asseverat que l'envelliment de la població, "ara com ara no és causa", ja que es registra un absentisme més gran entre els treballadors amb edats compreses entre els 16 i 45 anys.

Per part seva, el director Randstad Research, Valentín Bote Álvarez-Carrasco, ha alertat que en un dia mitjà 1,3 milions de persones falten a treballar i que en una dècada la proporció de pèrdua d'hores de treball s'ha duplicat. "¿La gent es posa més dolenta? Dubtós, ¿la prevenció és més laxa? En absolut", ha afegit.

De la mateixa manera, ha criticat que l'absentisme es doni "molt per sobre" de la mitjana en un sector com l'Administració Pública, tot i que és un sector on no hi ha un "factor de risc alt, excloent-ne sanitat i educació".