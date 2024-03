El cost laboral va pujar un 5% al final de l'any passat

per Redacció CatalunyaPress

El cost laboral mitjà per treballador i mes (que inclou les remuneracions i les cotitzacions socials) va pujar un 5% el quart trimestre del 2023 en relació amb el mateix període del 2022, fins a situar-se en 3.145,99 euros, la xifra més alta en un quart trimestre des de l'any 2000, aquest divendres ha informat l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Aquest increment del cost laboral, amb què s'acumulen dotze trimestres consecutius d'alces, es manté en línia amb la dada registrada el tercer trimestre del 2023, quan també es va situar en el 5%.

El cost laboral es compon del cost salarial i dels altres costos. Entre l'octubre i el desembre, els salaris (totes les remuneracions, tant en metàl·lic com en espècie) van pujar un 4% interanual en termes bruts, fins a situar-se en una mitjana de 2.359,38 euros per treballador i mes, la xifra més elevada en un quart trimestre des del començament de la sèrie, a l'any 2000.

Els altres costos (costos no salarials) van totalitzar el quart trimestre de l'any passat 786,61 euros per treballador i mes, amb un repunt interanual del 8%. El component més important dels altres costos són les cotitzacions obligatòries a la Seguretat Social, que van augmentar un 7% més que el quart trimestre del 2022.

Segons l'INE, el cost laboral per hora efectiva va pujar un 6,1% en taxa anual a l'últim quart de l'any, fins als 24,98 euros, a causa del descens en un 0,5% de les hores efectives de treball. Per la seva banda, el cost laboral per hora pagada va augmentar un 5% interanual, fins a 20,73 euros.

L'INE també proporciona dades corregides de calendari i desestacionalitzades d'aquesta estadística. D'acord amb aquesta sèrie, el cost laboral per treballador va pujar el quart trimestre del 2023 un 5,2% en taxa interanual, una dècima menys que el trimestre anterior. Amb aquest increment, s'acumulen tretze trimestres consecutius d'alces interanuals a la sèrie corregida.

En termes intertrimestrals (quart trimestre sobre tercer trimestre de l'any), el cost laboral per treballador i mes va augmentar un 1% en dades corregides d'estacionalitat i calendari, tres dècimes més que el tercer trimestre.

Per seccions d'activitat, el cost laboral va registrar els increments més grans en activitats administratives i serveis auxiliars (+7,8%, fins als 2.202,17 euros), i en informació i comunicacions (+7,6%, fins als 4.578,97) euros). Per contra, va baixar en subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat (-2,9%, fins a 6.212,58 euros).

Per comunitats autònomes, els costos laborals més alts els van registrar Balears (+9,5%, fins a 3.216,64 euros), Aragó (+7,8%, fins a 3.148,77 euros) i Catalunya (+5,6%) , fins als 3.394,01 euros). Per contra, Extremadura (+0,9%, fins a 2.501,06 euros) i País Basc (+2,2%, fins a 3.643,5 euros) van registrar els increments més baixos.