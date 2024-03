El cost de l'IRPF a cada comunitat autònoma

per Redacció CatalunyaPress

Quant es paga d'IRPF en funció de la comunitat autònoma on resideix? És una molt bona pregunta (i de gran utilitat, ara que s'acosta la declaració de la Renda) i intentem donar-hi resposta. El termini s'obrirà el proper 3 d'abril.

Andalusia: El tram autonòmic de l'IRPF oscil·la entre el 9,75% per a bases liquidables fins a 12.450 euros i un 23,3% per a rendes superiors a 120.000 euros. Sumant el tram estatal, es paga un mínim del 19% i un màxim del 48,2%.

Aragó: El tram autonòmic oscil·la entre el 10% per a bases liquidables inferiors a 12.450 euros i un 25% per a les bases de més de 150.000 euros. Això vol dir que en aquesta comunitat es pagarà entre el 19,5% i el 49,5%.

Astúries: Aplica un tram autonòmic entre el 10% per a les bases liquidables inferiors a 12.450 euros i el 25,50% per a les rendes superiors a 175.000 euros. La quantitat total varia entre el 19,5% a la banda mínima i el 50% a la màxima.

Cantàbria: El tipus autonòmic és entre el 9,50% per a les bases inferiors a 12.450 euros i un màxim del 25,50% per a bases superiors a 90.000 euros. La quantitat total a pagar és entre el 19% i el 50%.

Castella i Lleó: Té un tipus autonòmic mínim del 9,50% per a les bases inferiors a 12.450 euros i un tipus màxim del 21,50% per a les bases superiors a 53.407,20 euros. El total que es pagarà sumant els trams estatal i autonòmic és entre el 19% i el 46%.

Castella-la Manxa: Els tipus d'IRPF són els mateixos que fixa l'Estat, és a dir, un mínim del 9,50% per a bases inferiors a 12.450 euros i un màxim del 22,5% per a rendes superiors a 60.000 euros. La quantitat total sumada serà del 19 al 47%, amb els cinc trams de la llei estatal.

Catalunya: Té la fiscalitat més alta de les comunitats de règim fiscal comú. El tipus autonòmic mínim de l'IRPF és del 12,5% per a rendes inferiors a 17.707,20 euros i un màxim del 25,50% per a bases de més de 175.000,20 euros. La quantitat total que es pagarà oscil·la entre el 21,5% i el 50%.

Extremadura: Aplica una fiscalitat alta, en línies generals. El tipus autonòmic de l'IRPF és del 9,50% per a rendes inferiors a 12.450 euros i un màxim del 25% per a les rendes superiors a 120.200 euros. Els percentatges a pagar sumats oscil·laran entre el 19% i el 49,5%.

Galícia: aplica tipus autonòmics de l'IRPF entre el 9,50% per a rendes inferiors a 12.450 euros i un 25% per a rendes superiors a 60.000 euros. El percentatge sumat amb el tram estatal oscil·larà, doncs, entre el 19% i el 47%.

Illes Balears: Aplica uns percentatges al tram autonòmic de l'IRPF d'entre el 9,5% per a rendes inferiors a 10.000 euros i del 25% per a les superiors a 170.000 euros. La quantitat total que es pagarà serà entre el 19% i el 49,5%.

Illes Canàries: Inclou en el tipus autonòmic trams entre el 9% per a bases imposables de fins a 12.450 euros i un màxim del 24% per a rendes superiors a 90.000 euros. El tant per cent total que s'abonarà serà entre el 18,5% i el 50,5%.

La Rioja: Introdueix al tram autonòmic tipus de gravamen d'entre el 9% per a les bases imposables de menys de 12.450 euros i d'un 25,50% per a les superiors a 120.000 euros. Els tipus mínims conjunts són del 18,5% i els màxims del 51,5%.

Comunitat de Madrid: Té la fiscalitat més baixa de l'Estat al tram autonòmic de l'IRPF. Els barems oscil·len entre el 9% per a bases inferiors a 12.450 euros i el 21% per a les rendes superiors a 53.407,20 euros. En total, un madrileny pagarà entre el 18,5% i el 45,5%. Cal assenyalar que els tipus impositius, si han pujat des de l'any passat, són per la pujada del tram estatal.

Regió de Múrcia: Té un tram autonòmic en què es paga entre el 9,90% per a rendes inferiors a 12.450 euros i un 23,30% per a les superiors a 60.000 euros. El mínim conjunt pagat és del 19,3% i el màxim del 47,6%.

Navarra: Compte amb hisenda pròpia i amb potestat normativa plena sobre l'IRPF. Els tributs a pagar són entre el 13% per a les rendes inferiors a 4.000 euros i el 52% per a les rendes superiors a 300.000 euros. Encara que aquest és un dels límits més alts, també és cert que només s'aplica a rendiments molt alts.

País Basc: Compta amb un sistema d'hisendes forals, de manera que cada província pugui aplicar els seus tipus de gravamen de l'IRPF. Tot i així, avui el mínim a les tres províncies és del 23% per a rendes inferiors a 15.500 euros i el màxim és del 49% rendes superiors a 179.460 euros.

Comunitat Valenciana: imposa al tram autonòmic un mínim del 10% per a rendes inferiors a 12.450 euros i un màxim del 25,50% per a les rendes superiors a 120.000 euros. El mínim conjunt és del 19,5% i el màxim és del 54%, i la comunitat amb impostos més alts de les de règim comú.