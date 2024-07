Quant costarà als comerços reduir la jornada laboral a 37,5 hores?

El cost de reduir la jornada laboral a 37,5 hores setmanals afectarà uns sectors més que altres, de manera que les empreses dedicades al comerç se n'emportaran la pitjor part, ja que l'impacte econòmic --tant directe com indirecte-- pujarà a 10.379 milions d'euros a l'any, mentre que per a l'Administració pública només serà de 15 milions d'euros anuals.

Això és degut, en part, al fet que el sector del comerç és un dels que més treballadors coberts directament per convenis col·lectius té amb jornades setmanals superiors a les 37,5 hores, concretament, el 96,6%, mentre que a l'Administració aquesta xifra es redueix al 4,6%, segons es desprèn de l'informe 'Impacte de la reducció de la jornada laboral' elaborat per Cepime.

Tot i això, activitats immobiliàries (99,8%), hostaleria (99,5%) i agroramaderia (96,8%) són els sectors on més treballadors van tenir jornades majors a les 37,5 hores setmanals el 2022, l'any utilitzat com a referència a partir de què Cepyme ha elaborat l'informe.

De la mateixa manera, l'estudi mostra que el sector del comerç és el que ha de retallar més hores per arribar a les 37,5 hores. Així, en aquest sector cal reduir un total de 3,2 milions d'hores.

En total, s'haurien de retallar 12,5 milions d'hores a totes les branques d'activitat (2,8% del total) per assolir el compromès del Govern de passar de les 40 hores setmanals actuals a les 37,5 hores per al 2025.

13,5 MILIONS D'AFECTATS I GAIREBÉ 12.000 MILIONS DE COSTOS DIRECTES

Del total de treballadors coberts directament per convenis col·lectius amb efectes econòmics el 2022, el 75,8% es veurien afectats en reduir el temps de treball a 37,5 hores, cosa que suposaria 8,8 milions d'assalariats afectats per la mesura .

Tot i això, si es tenen en compte els 18 milions d'assalariats que hi ha a Espanya --independentment que estiguin coberts per conveni o no-- aquesta xifra pujaria a 13,5 milions, aproximadament.

El cost total --directe i indirecte--, a més, pujaria a més de 40.000 milions d'euros anuals, tal com va avançar fa uns dies Cepime, però l'impacte directe de reduir el temps de treball sense negociar amb les empreses suposaria 11.792 milions d'euros anuals, a causa de l'augment de la remuneració per les hores que es deixarien de treballar.

"Això suposaria apujar 8 punts el tipus general Impost de Societats que paguen les empreses", apunten fonts de Cepime.

De nou, el sector del comerç seria el que sortiria més perjudicat d'aquesta situació, ja que el cost directe anual seria de 2.927 milions d'euros a l'any, amb una mitjana de 1.456 euros per assalariat. En total, la mitjana per assalariat tindria un cost directe de 1.013 milions d'euros per assalariat cada any.

Davant d'aquestes xifres, des de Cepime han demanat al Govern "transitorietat" per poder establir la reducció de jornada laboral, que la ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, ha assegurat que es realitzarà amb acord o sense amb la patronal.

PROBLEMA "INEXISTENT" QUE AFECTA NOMÉS AL 8% D'ASSALARIATS

D'altra banda, a l'estudi de Cepime es mostra que el 7,9% dels assalariats estan afectats per una jornada laboral de 39,5 hores o més, fet que suposa 925.000 treballadors per compte d'altri, i en alguna branca d'activitat aquesta xifra només representa el 2%, com ara la sanitat, les manufactures, el sector energètic, la construcció o l'administració pública.

Per això, des de Cepime han acusat el Govern de crear un problema "inexistent", ja que el percentatge de treballadors que estan afectats per una jornada propera a les 40 hores és molt petit.

Entre les branques d'activitat amb jornades de 39,5 hores o més i que resultarien més afectades per portar el temps de treball a 37,5 hores setmanals, hi ha informació i comunicacions, amb un 21,1%, cosa que equival a 10.900 persones. ; transport i emmagatzematge (19% o 87.900 persones); comerç (17,5% o 351.900 afectats) i hostaleria (15,1% o 208.100 persones).

Des de Cepime, avisen que les empreses que no han pogut reduir la jornada és perquè els agents socials de les meses de negociació col·lectives han acordat que "no es podia fer", ja que hi ha sectors que requereixen una "àmplia presencialitat", com el sector de la seguretat.

JORNADA MITJANA PACTADA DE 38,3 HORES EL 2023

D'altra banda, la patronal de la petita i mitjana empresa recorda que la jornada laboral ha experimentat una tendència a la baixa en els darrers 20 anys gràcies a la laboral realitzada per sindicats i patronal a les diferents taules de negociació, passant de les 40, 4 hores per setmana el 1983 a les 38,3 hores el 2023.

En el cas dels convenis d'àmbit d'empresa, la reducció ha estat més marcada, baixant de 40 hores a la setmana el 1983 fins a 37,2 hores el 2003, que va ser la mateixa que el 2023.

Per això, des de Cepime han insistit a deixar els agents socials treballar a les taules de negociació i tenir en compte la productivitat i rendibilitat a l'hora de reduir el temps de treball.

Així, recorda que el primer trimestre de l'any la productivitat de les pimes ha caigut en taxa interanual per cinquè trimestre consecutiu, fins a situar-se per sota del 3,3% respecte al mateix trimestre de l'any previ, per la qual cosa avisa que les petites i mitjanes empreses serien les més afectades per aquesta disminució del temps de treball.