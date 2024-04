El crack exNBA al qual el Barça de bàsquet ha renovat fins al 2026

El Barça de bàsquet i Jabari Parker han arribat a un acord per a la renovació de l'ala pivot dels Estats Units fins al 2026. El '22' blaugrana va arribar a Barcelona aquest estiu amb un vincle d'una temporada i, després de l'acord entre les dues parts, continuarà dos cursos més. “Estic molt agraït. Des del primer moment que vaig venir a Barcelona he tingut bones sensacions, bons partits i experiències. Només vull mantenir aquests bons moments amb més anys aquí a Barcelona”.

En aquest sentit, Parker afirma que “ha estat molt fàcil prendre aquesta decisió. Prendria aquesta decisió 10 vegades si en tingués l'oportunitat. Crec que és la millor decisió”, ha assegurat els mitjans del club.

En uns mesos a Barcelona, Parker s'ha erigit com un dels pilars de l'equip dirigit per Roger Grimau i ha conquistat el públic del Palau Blaugrana amb la seva extraordinària qualitat i les seves jugades espectaculars. Les seves estadístiques parlen per si soles, tant a l'Eurolliga (10,3 punts, 3,9 rebots i una valoració de 9,3 en 33 partits) com a l'ACB (11,5 punts, 3,1 rebots i una valoració de 10,6 en 28 partits). Descriu el seu inici a Barcelona com a “intens”. "He donat el millor de mi i vull tornar aquesta intensitat als aficionats". "La meva meta per a les dues properes temporades és lliurar el 100%, dedicar-me per complet a la pista i retribuir tot el que pugui als seguidors".

Qui va ser número 2 del Draft del 2014, afronta ara la recta final del curs amb la màxima ambició, amb el play-off d'Eurolliga contra l'Olympiacos com a repte més proper: “Espero que estiguem intensos, amb l'afició, amb energia. Tots dos equips juguem per guanyar el títol”.

Fora de la pista i en la primera experiència a Europa, Jabari Parker està demostrant la seva voluntat d'adaptar-se a la ciutat. “La meva vida a Barcelona és fantàstica. M'encanta, tant per la qualitat de vida com pel menjar”.

Usuari... del transport públic

L'exjugador de la NBA és un usuari freqüent del transport públic: “He decidit prescindir de tenir un cotxe perquè visc en una ciutat on desplaçar-se és molt senzill. No he de preocupar-me pel cotxe. Utilitzo el tren perquè reconec el privilegi que em ha donat la vida. Les persones que viatgen amb autobús no sempre tenen una altra opció, així que estic agraït de poder triar el tren i el metro. tenir l'oportunitat de caminar pels carrers. Això també em permet sentir-me part de Barcelona, ser ciutadà de Barcelona. Això és el que intento fer-me com un local més”.