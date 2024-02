Crash a Grifols: s'estrella a Borsa després de presentar resultats sense auditar

per J.C. Meneses Montserrat

Les accions de Grifols s'han enfonsat aquest dijous un 34,93% a la pitjor sessió a Borsa de la seva història, situant-se l'acció a 7,584 euros, mínims de març de 2012, després d'haver celebrat la reunió amb analistes el dia de la publicació dels seus comptes anuals, que encara no han estat auditats per KPMG.

Grifols ha obert aquesta sessió, en conèixer-se els resultats, amb una caiguda de més del 6% i les seves accions intercanviant-se a un preu de 10,865 euros; amb tot, els descensos s'han intensificat amb una virulència especial en l'últim tram de la negociació, quan els inversors encara digerien la reunió amb els analistes, i l'acció resta quatre euros respecte a la dada de tancament d'ahir, fins a situar-se en els esmentats 7,594 euros.

Des de començament d'any, Grifols ha perdut la meitat de la capitalització -en concret, acumula una caiguda borsària del 50,93%-, per la qual cosa al tancament d'aquest dijous el seu valor a Borsa se situava al voltant dels 4.500 milions , lluny dels gairebé 10.000 amb què va tancar el 2023.

L'acció ha perforat els mínims del 19 de gener passat -llavors el preu es va situar als 8,368 euros-, quan l'acció ja es veia afectada per l'informe el 9 de gener de Gotham City Research que acusava la companyia catalana de maquillar els seus comptes, i ha retrocedit a nivells no vistos en més d'una dècada, fins al març del 2012.

La firma, que ha presentat els seus resultats no auditats, ha assegurat que "ha rebut confirmació per escrit de KPMG que espera completar els seus procediments interns i emetre la seva opinió d'auditoria abans del 8 de març del 2024, avançant-se a la data límit de la legislació espanyola vigent".

Així mateix, Jaime Costos, actual membre del consell d'administració de Grifols, no ha signat els comptes anuals publicats aquest dijous per la companyia d'hemoderivats en estar absent "per motius personals" a la reunió del consell d'administració celebrada ahir a Barcelona.

Tot i això, la companyia ha assegurat que Costos no ha manifestat "disconformitat ni cap oposició amb la documentació remesa", segons figura a l'informe anual de la companyia remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

"Els estats financers intermedis resumits consolidats han estat preparats d´acord amb les NIIF i aprovades pel consell d´administració de Grifols", segons assegura la companyia.

La firma d'hemoderivats ha anunciat a la reunió amb analistes que el president executiu i conseller delegat de Grifols, Thomas Glanzmann, es convertirà en president no executiu de l'empresa a partir del 2025.

Glanzmann ha explicat que aquest canvi està "en línia amb les pràctiques de bona governança" i que durant aquest any treballarà mà a mà amb Nacho Abia, que assumirà el càrrec de CEO de l'empresa a partir del proper 1 d'abril.

Ha afegit que com a part de les feines per millorar la governança de l'empresa, implementaran "millores rellevants sempre que sigui necessari".

"Simplificarem estructures i no realitzarem cap nova transacció amb parts relacionades", ha dit en referència a Scranton i els dubtes abocats per Gotham City Research sobre la relació entre les dues societats.

Grifols va obtenir un benefici de 59,3 milions d'euros el 2023, fet que suposa un descens del 71,5% en relació amb els guanys de 208,3 milions registrats en l'exercici precedent, alhora que s'han anotat uns ingressos rècord de 6.592 milions, un 8,7% més.

La firma catalana, que ha aconseguit un benefici positiu i reducció de palanquejament, ha destacat que els guanys nets inclouen "partides no recurrents per valor de 147 milions d'euros relacionades, principalment, amb costos de reestructuració", tal com han explicat fonts de l'empresa.