Creix la Incubadora de Logística 4.0 de la Zona Franca de Barcelona

per Redacció CatalunyaPress

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) ha presentat aquest dilluns al matí les 12 noves empreses emergents que s'incorporen al Logistics 4.0 Incubator, la primera incubadora d'alta tecnologia d'Espanya dedicada a la indústria 4.0 a l'àmbit de la cadena de valor del sector logístic.

Impulsada pel CZFB amb el suport de la Fundació INCYDE a través dels fons europeus FEDER, aquesta incubadora té com a objectiu prestar serveis al col·lectiu empresarial, científic i tecnològic de diferents sectors associats a la cadena de valor de la logística susceptibles de la indústria 4.0 , afegint valor tecnològic tant als productes com als processos.

En un acte amb l'assistència dels projectes incubats i mitjans de comunicació, el delegat especial de l'Estat al CZFB, Pere Navarro, i la directora general del CZFB, Blanca Sorigué, han donat la benvinguda a les noves iniciatives que tenen diferents focus a tecnologies emergents dins de la logística 4.0, com ara la Intel·ligència Artificial (IA), l'automatització de magatzems per optimitzar els processos, l'Internet de les Coses (IoT), l'última milla (un element clau en el comerç electrònic) o la logística verda .

Actiontracker, Flexyfreight, Global Forwarders (Enviament x enviament), HermIA, Janvi Logistics, Kepler AI Logistics, Kovix, Myappssistance, Nubfreight, Sincropool, Vaive Logistics i Wecaria Tecnologies són les 12 startups que s'han incorporat al Logistics.

Pere Navarro, delegat especial de l'Estat al CZFB, ha explicat que “un any després de la posada en marxa del Logistics 4.0 Incubator el balanç que fem és molt positiu i ens reafirma a la nostra aposta de comptar amb una plataforma que ofereix serveis de valor afegit al col·lectiu empresarial, científic i tecnològic, per dissenyar productes i processos innovadors que estan transformant la indústria logística cap a un sector més digital, connectat i eficient”.

Navarro ha recordat que "les empreses incubades han aconseguit generar 13,6 milions dʻeuros a través de rondes dʻinversió i/o dʻampliació de capital i ajudes competitives, una xifra que dóna bon compte del potencial de les iniciatives que estem recolzant".

Per la seva banda, Blanca Sorigué, directora general del CZFB, ha destacat que “el Logistics 4.0 Incubator és un gran instrument de captació de talent al sector logístic que tradicionalment ha estat poc atractiu per a la gent jove i que ara ho veu com un sector clau a l'economia amb reptes apassionants i infinites oportunitats de futur”.

Sorigué ha afegit que “aquesta incubadora també suposa una bona oportunitat per generar talent sènior, ja que tenim 8 iniciatives que han estat impulsades per professionals de més de 50 anys que estan reorientant i diversificant alguns dels subsectors de la logística”.

Llistat de les 12 noves startups incubades