Creix l'ofensiva d'Israel a Rafah, ordenant l'evacuació de més zones

per Redacció CatalunyaPress

Enmig de la creixent escalada de violència a la regió, Israel ha ordenat noves evacuacions a la ciutat de Rafah, ubicada al sud de la Franja de Gaza. Aquesta acció es produeix en el context de preparatius per ampliar les operacions militars a la zona, on les forces israelianes s'estan mobilitzant cap a àrees on el grup insurgent Hamàs ha reagrupat les seves forces.

Els enfrontaments entre les tropes israelianes i els insurgents palestins s'han intensificat als afores de Rafah i han generat un escenari d'alta tensió. Aquesta situació ha provocat la inutilització de crucials passos fronterers propers, per on ingressava l'ajuda humanitària, i ha obligat més de 110.000 persones a fugir cap al nord a la recerca de seguretat.

Tot i l'expectativa d'una possible invasió a gran escala, l'avenç d'Israel sobre Rafah fins ara no ha pres la magnitud anticipada. Tot i això, les Nacions Unides i altres agències han advertit repetidament sobre les conseqüències devastadores que podria tenir un assalt israelià a Rafah. Això inclou un increment significatiu de víctimes civils i el bloqueig potencial d'operacions humanitàries essencials.

La complexa situació ha portat Israel a instar els palestins a ciutats com Jabaliya i Beit Lahiya, així com als seus voltants, a buscar refugi en zones més segures a l'oest de la Ciutat de Gaza. L'exèrcit israelià ha advertit sobre la perillositat d'aquestes àrees a causa del desenvolupament de combats intensos i ha anunciat la disposició a respondre amb "gran força" en cas d'atacs.

En paral·lel, al nord de la Franja de Gaza, s'estan registrant enfrontaments igualment intensos, especialment en àrees on Hamas ha consolidat la seva presència malgrat els atacs israelians anteriors. Aquesta setmana també han sorgit confrontacions a la zona de Zeitoun, als afores de la Ciutat de Gaza, marcant una expansió del conflicte a diferents punts del territori.

Aquests esdeveniments tenen lloc en el marc duna guerra prolongada que ha cobrat un alt cost humà i material. Segons el Ministeri de Salut de Gaza, més de 34.800 persones, la majoria dones i nens, han perdut la vida des de l'inici de la campanya militar. La destrucció d'infraestructura i el desplaçament massiu de la població han generat una crisi humanitària de proporcions significatives a la regió.

El conflicte a Gaza es va originar després d'un atac de Hamàs sobre el sud d'Israel l'octubre passat, i va desencadenar una resposta militar per part d'Israel que ha tingut conseqüències tràgiques per a banda i banda del conflicte. La comunitat internacional ha instat un cessament immediat de les hostilitats ia buscar una solució diplomàtica per posar fi a aquesta espiral de violència i patiment.