El turisme esportiu ha emergit com una força potent dins del sector turístic mundial, i ha fusionat la passió per l'esport amb el desig de viatjar i explorar noves destinacions, tal com ha exposat ONU Turisme. Els esdeveniments esportius de gran envergadura, com els Jocs Olímpics i l'Eurocopa, no només atrauen multituds de fanàtics, sinó que també generen un impacte econòmic significatiu.

L'any 2023, el 4,2% dels viatges realitzats per residents a Espanya van tenir una motivació esportiva, mentre que l'1,7% de les entrades de turistes internacionals al país van estar relacionades amb l'esport. Globalment, el turisme esportiu representa el 10% del turisme mundial i genera més de 700.000 milions de dòlars anuals.

El 2023, Espanya va ser testimoni d'un creixement robust en el turisme esportiu, amb més de 5,3 milions de viatges iniciats per motius esportius. La despesa total associada a aquests viatges va pujar a 2.845 milions d'euros, distribuïts entre turistes internacionals (1.551 milions d'euros) i residents a Espanya (1.293 milions d'euros).

Els grans esdeveniments esportius actuen com a catalitzadors del desenvolupament local i global. Els Jocs Olímpics i la Copa del Món, per exemple, no només creen llocs de treball temporals i permanents, sinó que també milloren les infraestructures locals, com ara estadis i sistemes de transport, i fomenten la renovació urbana. A més, la globalització i les estratègies de màrqueting digital han facilitat l'accés a informació i esdeveniments esportius, permetent una promoció més efectiva de destins i esdeveniments.

L'impacte econòmic del turisme esportiu es reflecteix en la despesa dels turistes en allotjament, alimentació, transport i entreteniment. Grans esdeveniments com els Jocs Olímpics de Londres 2012 i la Copa Mundial de Futbol 2014 exemplifiquen aquest fenomen, amb augments significatius a les tarifes d'hotel i les vendes a restaurants i bars locals.

Els esdeveniments esportius destacats del 2024, com ara els Jocs Olímpics de París i l'Eurocopa d'Alemanya, estan impulsant una alta demanda de reserves. A París, s'espera que el 22% del total de reserves estigui relacionat amb els Jocs Olímpics, mentre que l'Eurocopa a Alemanya representa el 12% de les reserves. Les reserves per a l'estiu a París han augmentat un 62% i les ciutats alemanyes seus del torneig europeu han vist un increment del 60% respecte de l'any anterior. A París, un 40% dels turistes planegen quedar-se entre 7 i 13 dies, mentre que un 20% estendrà la seva estada a més de dues setmanes.

Els viatgers espanyols mostren una clara preferència per París, amb un 77% de les reserves adreçades a la capital francesa. Els viatges a França i específicament a París han augmentat un 13% i 17%, respectivament. La durada de l'estada a París varia, amb un 41%, optant per estades de 3 a 4 dies, un 19% per 5 a 6 dies i un 15% per més d'una setmana.

L'Eurocopa del 2024 ha generat un augment generalitzat del 60% a les reserves a Alemanya. Ciutats com Leipzig i Düsseldorf han vist increments impressionants del 175% i el 173%, respectivament. Altres ciutats com Stuttgart, Munic, Frankfurt, Berlín i Colònia també han experimentat augments significatius a les reserves.

Els britànics lideren el grup de viatgers europeus a Alemanya per a l'Eurocopa i representen el 19% del total de reserves. Els segueixen els austríacs (15%), els espanyols (12%), els alemanys (10%) i els francesos (10%).