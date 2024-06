Per què la crema solar és important fins i tot en dies ennuvolats?

En els darrers dies, Catalunya ha experimentat un clima caracteritzat per cels ennuvolats i dies menys assolellats del que és habitual. Tot i això, és important recordar que la protecció solar no ha de ser relegada únicament als dies radiants i assolellats. Encara que el sol no estigui visible entre els núvols, els raigs ultraviolats (UV) continuen penetrant l'atmosfera i aconseguint la nostra pell, cosa que significa que el risc de dany solar continua present.

La importància d'aplicar crema solar diàriament, fins i tot en dies ennuvolats, rau en la necessitat de protegir la nostra pell contra els efectes nocius de la radiació UV. Encara que la sensació de calor i la lluminositat solar puguin estar disminuïdes per la cobertura de núvols, els raigs UV poden penetrar-hi i causar danys a la nostra pell.

Els raigs UV són una forma de radiació electromagnètica emesa pel sol que pot causar una varietat de problemes de salut, incloent-hi cremades solars, envelliment prematur de la pell i un major risc de càncer de pell, entre d'altres. Tot i que els raigs UVB, responsables de les cremades solars, són menys abundants en dies ennuvolats, els raigs UVA, que són responsables de l'envelliment prematur i contribueixen al desenvolupament del càncer de pell, continuen estant presents.

L'aplicació de crema solar amb un factor de protecció solar (FPS) adequat és fonamental per protegir la nostra pell contra els efectes nocius de la radiació UV, independentment de si el sol és visible o no. Es recomana utilitzar una crema solar amb un FPS d'almenys 30 i aplicar-la generosament sobre la pell exposada, incloent-hi el rostre, el coll, les mans i qualsevol altra àrea que pugui estar exposada al sol.

A més, és important tenir en compte que la radiació UV pot ser especialment intensa en certes condicions, com ara la neu, l'aigua i la sorra, on pot ser reflectida i augmentar-ne la intensitat. Per tant, fins i tot en dies ennuvolats o durant activitats a l'aire lliure a l'ombra, és fonamental protegir la nostra pell amb crema solar per prevenir danys a llarg termini.