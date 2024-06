Cristiano Ronaldo adquireix el 10% de l'empresa portuguesa de porcellanes Vista Alegre

per Gabriel Izcovich

El fabricant portuguès de porcellana Vista Alegre Atlantis ha afirmat que el futbolista Cristiano Ronaldo ha adquirit una participació del 10% a l'empresa del Grup Visabeira. Així mateix, Ronaldo, a través de la seva empresa CR7, també comprarà el 30% de Vista Alegre España els propers dies

Les parts també han acordat la creació conjunta d'una nova empresa a l'Orient Mitjà i l'Àsia, amb l'objectiu d'impulsar el creixement de les marques Vista Alegre i Bordallo Pinheiro en aquestes regions.

L'objectiu d'aquest acord és col·laborar per accelerar el procés d'expansió global de marques al segment de prestigi i luxe a diversos mercats internacionals, tant al comerç minorista com a l'hospitalitat premium.

La trajectòria de Cristiano Ronaldo al futbol i als negocis

Cristiano Ronaldo va començar la seva carrera professional a l'Sporting de Lisboa, on el seu talent excepcional i la seva habilitat per marcar gols van cridar l'atenció del Manchester United. El 2003, als 18 anys, es va unir al club anglès i ràpidament es va convertir en una figura destacada, ajudant el United a guanyar nombrosos títols locals i internacionals, inclosa la UEFA Champions League el 2008. Durant el seu temps al United, Ronaldo va guanyar la seva primera Pilota d'Or el 2008.

El 2009, Cristiano Ronaldo va fitxar pel Reial Madrid en una transferència rècord mundial en aquell moment. Al club espanyol, es va consolidar com un dels millors del món, establint rècords de gols i guanyant quatre vegades la Pilota d'Or, entre altres premis individuals i col·lectius. Amb el Reial Madrid, Ronaldo va guanyar quatre Champions League i nombrosos títols de lliga i copa. El 2018, es va traslladar a la Juventus d'Itàlia, on va continuar impressionant amb la seva habilitat golejadora.

Internacionalment, Cristiano Ronaldo ha estat un pilar de la selecció portuguesa, sent el seu màxim golejador històric i liderant-la cap al títol de la UEFA Euro 2016 i la Lliga de Nacions de la UEFA el 2019.

Fora del camp, Cristiano Ronaldo ha construït un imperi empresarial diversificat. És propietari de la marca CR7, que engloba una línia de roba interior, roba esportiva, fragàncies i una cadena d'hotels de luxe. A més, ha invertit en béns arrels i altres negocis, consolidant el seu estatus com una figura influent en el món dels negocis.

El 2015, Ronaldo va signar un contracte de per vida amb Nike, convertint-se en una de les cares més visibles de la marca. També ha estat ambaixador d'altres marques importants i ha utilitzat la seva enorme presència a les xarxes socials per promoure productes i causes benèfiques.