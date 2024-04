per Helena Celma

Aquesta setmana, Cristiano Ronaldo ha obtingut una important victòria legal contra el seu exequip, el Juventus de Torí, en un cas relacionat amb impagament del salari durant la pandèmia.

La Justícia italiana va fallar a favor de Ronaldo al litigi que mantenia amb el conjunt italià pels retards en els pagaments del seu sou durant el període de crisi sanitària.

Com a resultat de la decisió, el jugador rebrà una compensació parcial per la quantitat deguda.

Inicialment, el futbolista de l'Al Nassr reclamava una suma de 19,5 milions d'euros, tot i això, el tribunal va determinar que la quantitat final a percebre serà de 9,7 milions bruts, més els interessos corresponents, després de reconèixer la negligència per part de les dues parts en el maneig de la situació.

La resolució del cas va anar a càrrec dels tres àrbitres de la Junta Arbitral de la FIGC: Gianroberto Villa, Roberto Sacchi i Leandro Cantamessa.

Aquests àrbitres van ser responsables de mediar en el conflicte legal entre el futbolista i el club bianconero, en el context d'una investigació sobre les pràctiques salarials de l'entitat italiana.

És important recordar que, durant la pandèmia, el Juventus, igual que molts altres equips, va proposar retallades salarials als seus jugadors.

Aquesta conjuntura va ser aprofitada per la directiva per dur a terme certes maniobres financeres, ara objecte de recerca per les autoritats judicials a causa de la presumpta irregularitat.

Moments complicats a Al Nassr

Cristiano va fitxar per Al Nassr el gener del 2023, després d'una complicada estada al Manchester United. El lusità va ser una de les primeres estrelles a marxar a Aràbia, però les últimes setmanes no han estat fàcils per a ell.

La Federació d'Aràbia Saudita ha decidit suspendre el davanter durant dos partits, després de ser expulsat dilluns passat durant la semifinal de la Supercopa d'Aràbia Saudita contra l'Al-Hilal. Aquesta mesura deixarà el portuguès fora dels propers compromisos de l'Al-Nassr.

La frustració de Ronaldo en el partit, que el seu equip perdia per 2-0 després de 86 minuts, es va desbordar en un moment crític quan, en un llançament del matx, li va clavar un cop de colze a Ali Al-Bulaihi (Al-Ahli) just davant de l‟àrbitre.

Tot i els intents de l'Al-Nassr per apel·lar la suspensió de dos partits, els seus esforços van resultar infructuosos. Això vol dir que l'exmadridista es perdrà els enfrontaments contra Al-Fayha i Al-Khaleej. A més, Ronaldo també rebrà una multa de 5.500 euros per un gest fet cap a l'àrbitre després de ser expulsat del camp.