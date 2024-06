Cristiano Ronaldo se situa líder en un nou rànquing històric de l'Eurocopa

Cristiano Ronaldo continua fent història a l'Eurocopa. En el recent enfrontament contra Turquia, l'astre portuguès va donar una assistència a Bruno Fernandes per al 0-3 definitiu, resultat que no només va assegurar la primera plaça del grup F per a Portugal, superant Turquia, Txèquia i Geòrgia, sinó que també va consolidar Ronaldo com el màxim assistent a la història del torneig, després d'haver guanyat el títol el 2016.

Concretament, Ronaldo ja suma set assistències a les sis Eurocopes que ha disputat. El lusità ha superat Karel Poborsky (República Txeca), que en tenia 6; i tots amb cinc, a l'anglès David Beckham, el belga Eden Hazard i l'holandès Arjen Robben.

La llegenda de Cristiano Ronaldo no s'atura aquí. Segons les dades compartides per l'expert en estadístiques Mister Chip , Ronaldo ara ostenta diversos rècords impressionants en la història de l'Eurocopa. Aquests èxits són testimoni de la seva longevitat i consistència al més alt nivell del futbol europeu. Cristiano Ronaldo ja és en solitari el...

1. Jugador amb més gols a la història de l'Eurocopa

2. Jugador amb més assistències a la història de l'Eurocopa

3. Jugador amb més partits a la història de l'Eurocopa

4. Jugador amb més minuts a la història de l'Eurocopa

5. Jugador amb més trets al pal a la història de l'Eurocopa

6. Jugador més cops capità a la història de l'Eurocopa

7. Jugador amb més victòries a la història de l'Eurocopa

8. Jugador que ha marcat a més edicions de l'Eurocopa

9. Jugador que ha disputat més edicions de l'Eurocopa

La brillant trajectòria de Cristiano Ronaldo

### La Trajectòria de Cristiano Ronaldo al Futbol ia les Eurocopes

Cristiano Ronaldo, nascut el 5 de febrer de 1985 a Funchal, Madeira, ha tingut una carrera futbolística que defineix l'excel·lència i la longevitat a l'esport. Des dels seus inicis a l'Sporting de Lisboa, Ronaldo va mostrar centelleigs del seu immens talent, cosa que aviat va cridar l'atenció del Manchester United. Sota la tutela de Sir Alex Ferguson, Ronaldo es va transformar d'una jove promesa en un dels millors jugadors del món, guanyant múltiples títols de la Premier League, una Lliga de Campions i la seva primera Pilota d'Or el 2008.

El 2009, Ronaldo va fer un històric traspàs al Reial Madrid per una xifra rècord. Al Santiago Bernabéu, es va consolidar com un dels golejadors més grans de tots els temps, trencant rècord després de rècord i portant l'equip a quatre títols de la Lliga de Campions. Els seus enfrontaments amb Lionel Messi, tant al camp com en la lluita per les Pilotes d'Or, van definir una era daurada del futbol mundial. Després de nou anys amb èxit a Madrid, Ronaldo es va traslladar a la Juventus el 2018, on va continuar demostrant la seva capacitat d'adaptació i la seva incansable recerca de la perfecció. El 2021, Ronaldo va tornar al Manchester United, i posteriorment, el 2023, va signar amb l'Al Nassr d'Aràbia Saudita, marcant un nou capítol a la seva carrera.

Pel que fa a les Eurocopes, Ronaldo ha estat una figura central a l'equip nacional de Portugal des del seu debut el 2004. A la seva primera Eurocopa, com a jove estrella emergent, va ajudar el seu equip a assolir la final, encara que finalment van caure davant Grècia. Al llarg de les següents edicions, Ronaldo va continuar sent una presència influent i constant per a Portugal. A l'Eurocopa del 2016, el seu lideratge va ser fonamental perquè Portugal aconseguís el seu primer gran títol internacional, tot i que va haver de sortir lesionat a la final contra França.

A mesura que avançaven els tornejos, Ronaldo va acumular una sèrie de rècords impressionants a l'Eurocopa. No només és el màxim golejador del torneig, sinó que també ha donat més assistències que qualsevol altre jugador, ha disputat més partits i ha acumulat més minuts al camp que ningú. La seva capacitat per mantenir-se al cim del seu joc durant tants anys li ha permès trencar rècord rere rècord, consolidant-se com el jugador més prolífic a la història de la competició.

L'Eurocopa del 2020, celebrada el 2021 a causa de la pandèmia, va veure Ronaldo afegir més fites a la seva carrera, encara que Portugal no va poder repetir l'èxit del 2016. Ara, a l'Eurocopa del 2024, segueix demostrant el seu valor i capacitat, liderant a Portugal i superant els seus rivals amb la seva habilitat, experiència i determinació infrangible.