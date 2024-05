Criteria arriba a la xifra de 9.000 milions a la seva cartera industrial

per Helena Celma

CriteriaCaixa, el hòlding encarregat d'administrar els actius empresarials de la Fundació "la Caixa", està reconfigurant la cartera d'inversions i ja supera els 9.000 milions d'euros en actius sota gestió en empreses industrials.

Aquesta reestructuració s'ha materialitzat recentment amb l'adquisició d'accions de la classe B de Puig Brands, representatives del 3,05% del capital social de la companyia, durant la sortida a borsa.

Amb una inversió de 425 milions d'euros, CriteriaCaixa ha consolidat la seva posició a Puig Brands, ubicant-se juntament amb altres empreses cotitzades espanyoles com ara Telefónica, Naturgy i Cellnex.

Aquesta inversió es justifica en part per la proposta de dividends de Puig, amb un pay-out d'aproximadament el 40%, cosa que proporciona a CriteriaCaixa una remuneració estable i creixent, alineada amb la seva estratègia d'inversió a llarg termini centrada en la maximització de la rendibilitat per dividend.

La participació a Puig Brands, valorada en 425 milions d'euros, se suma a les principals inversions industrials de CriteriaCaixa, que inclouen Telefónica, Cellnex i Naturgy.

Una cartera en plena efervescència

A més, el hòlding està duent a terme una rotació de la seva cartera per finançar noves adquisicions, com precisament la de Puig Brands.

Una de les possibles operacions en consideració és l'adquisició conjunta de Talgo, fabricant de material ferroviari, amb l'objectiu de mantenir-ne el caràcter espanyol i evitar possibles obstacles governamentals relacionats amb interessos estrangers.

Així mateix, CriteriaCaixa està explorant la possibilitat de participar en una oferta pública d'adquisició de Naturgy, en col·laboració amb el grup estranger Taqa, per tal de garantir l'estabilitat de la companyia espanyola davant de la possible sortida dels altres grans accionistes.

Per finançar aquestes noves adquisicions, CriteriaCaixa té previst desprendre's d'inversions menys significatives a la seva cartera diversificada, composta per més de 70 empreses en diversos sectors.

Una d'aquestes desinversions inclourà Saba, empresa d'aparcaments que ha estat al mercat durant anys i que ha estat objecte d'operacions corporatives anteriors, com a intents de fusió amb empreses com Interparking en el passat.

Per tant, CriteriaCaixa està ajustant la cartera d'inversions per optimitzar-ne el rendiment a llarg termini, centrant-se en oportunitats estratègiques que donen suport al seu objectiu de maximitzar el valor per als seus accionistes i contribuir al creixement sostenible de les empreses en què inverteix.